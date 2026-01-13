Arda Güler sessizliğini bozdu! Real Madrid kararına satır satır yanıt

Real Madrid, İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona’ya 3-2 mağlup olmasının ardından teknik direktör Xabi Alonso ile yollarını ayırdı. Ayrılığın ardından takımın başına Álvaro Arbeloa getirilirken, Alonso döneminde forma şansı ve rolü artan Arda Güler’den duygusal bir veda mesajı geldi. Genç yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski hocasına teşekkür ederek, “İlk günden beri bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkür ederim… Etkiniz her zaman benimle kalacak” dedi.

REAL MADRID'DE ŞOK AYRILIK

Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso dönemi sona erdi. Reuters ve The Guardian'ın aktardığına göre ayrılık, Barcelona'ya karşı İspanya Süper Kupa finalinde alınan 3-2'lik yenilginin ardından gerçekleşti ve tarafların "karşılıklı anlaşmayla" yolları ayırdığı bildirildi.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR: ARBELOA

Kulüp, Alonso'nun ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine Álvaro Arbeloa'nın getirildiğini duyurdu.

ARDA GÜLER'DEN VEDA MESAJI

Xabi Alonso döneminde forma şansı ve rolü artan Arda Güler, eski hocasına teşekkür ederek duygusal bir mesaj yayımladı. Arda Güler paylaşımında, "İlk günden beri bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkür ederim… Etkiniz her zaman benimle kalacak" ifadelerini kullandı.

"BANA OLAN İNANCINIZ BENİ DAHA İYİ BİR OYUNCU YAPTI"

Arda Güler, mesajında Alonso'nun kendisini geliştirdiğini vurgulayarak, her konuşmanın ve her detayın oyununu daha üst seviyeye taşımasına yardımcı olduğunu belirtti.