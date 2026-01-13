BIST 12.312
Kayseri'de cenazeye gidenleri taşıyan midibüs devrildi!

Kayseri'de cenazeye gidenleri taşıyan midibüs devrildi!

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, cenazeye gidenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 22 kişi yaralandı.

Mehmet Şirin'in kullandığı ve İstanbul'dan Malatya'ya gittiği öğrenilen 34 FLS 040 plakalı midibüs, Kayseri-Malatya kara yolu Karahalka mevkisinde devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kayseri'de cenazeye gidenleri taşıyan midibüs devrildi! - Resim: 0

Kazada yaralanan 3'ü ağır 22 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Midibüstekilerin, Malatya'ya bir yakınlarının cenazesini defnetmek üzere gittikleri öğrenildi.

