Son dakika haberi! Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil gözaltı listesindeki 6 ünlü isim

İSTANBUL merkezli uyuşturucu operasyonundan son dakika haberi geldi. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ünlülere yönelik soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere Jandarma eşliğinde İl Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Oktay Kaynarca ile birlikte toplam 6 ünlü isim daha var. Gözaltına alınan bu isimlerden biri de ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu...

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında beşinci dalga operasyon düzenlendi. Son dakika haberine göre bu kez listede Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil toplam 6 ünlü isim bulunuyor.

Gözaltına alınan isimler şunlar:

- Oktay Kaynarca,

-Emel Müftüoğlu,

-Neda Şahin,

-Ali Sert,

-Rabia Karataş,

-Selen Çetinkaya

Gözaltı kararının gerekçesi

Ünlü isimlerin “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak”, “Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak”, “Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek”, “bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek”, “kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak” suçlarından bir veya birkaçını işledikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Başsavcılık açıklaması şöyle:

-“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, Oktay KAYNARCA, Emel MÜFTÜOĞLU, Neda ŞAHİN, Ali SERT, Rabia KARATAŞ, Selen ÇETİNKAYA Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek , kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından *bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır."