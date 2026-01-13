Tahran'dan Washington'a uzanan telefon: Witkoff yine devrede

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile "İran'daki protestolarla ilgili" son durumu ele aldıkları bir görüşme yaptıkları iddia edildi.

İki isim, ilerleyen günlerde bir araya gelerek yüz yüze bir görüşme yapma ihtimalini de değerlendirirken, Witkoff-Erakçı görüşmesinin ABD ile İran arasındaki doğrudan iletişim kanallarının halen açık olduğunu gösterdiğine işaret edildi. İran’da rejim karşıtı gösterilerin ardından rejim yanlıları da dün sokaklara dökülürken Tahran yönetiminin ABD’ye ‘müzakereye hazırız’ mesajı ilettiği ortaya çıktı. ABD Başkanı Trump, İran'da halen devam eden gösterilere atıfla, Tahran yönetiminin göstericilere ateş açması durumunda ABD'nin de sürece "ateş açarak" dahil olabileceği uyarısında bulunmuştu.

İran’da aralık ayının sonunda hayat pahalılığına tepki ile başlayan ancak daha sonra rejim karşıtı bir tona bürünen protesto gösterileri etkisini arttırırken dün de başkent Tahran’ın yanı sıra birçok kentte binlerce rejim yanlısı da hükümete destek vermek için sokağa çıktı. Gösterilerde İran güvenlik güçleri tarafından yüzlerce protestocunun öldürüldüğü iddia edilirken ABD, Tahran’ın görüşmek için kendisine ulaştığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer bir anlaşma müzakere etmeyi teklif ettiğini ifade ederek, “Onlarla görüşebiliriz. Bir görüşme ayarlanıyor. Ancak ülkedeki gösteriler nedeniyle görüşmeden önce harekete geçmemiz gerekebilir” dedi.

TRUMP YAKIN TAKİPTE: DÜZENLİ RAPOR ALIYOR

Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran’ın kırmızı çizgiyi aşmaya başladığını, Tahran yönetimine karşı, ne zaman, nerede veya nasıl hareket edecekleri konusunda yorum yapmayacağını söyledi. İran’daki protestolarla ilgili “saat başı” rapor aldığını belirten Trump, İranlı yöneticilerle ilgili “Onlar lider değiller. Şiddet yoluyla yönetiyorlar. Bunu çok ciddiye alıyoruz. Ordu da bunu inceliyor ve masada çok güçlü seçeneklerimiz var” diye konuştu. İran’ın bir gün önce Washington ile iletişime geçtiğini ve nükleer bir anlaşma müzakere etmeyi teklif ettiğini ifade eden Trump, “Onlarla görüşebiliriz. Bir görüşme ayarlanıyor. Fakat görüşmeden önce de harekete geçmemiz gerekebilir” diye konuştu. Trump ayrıca, İran halkının internet bağlantısına sahip olmadığının hatırlatılması üzerine, Elon Musk ile konuşup Starlink aracılığıyla ülkedeki interneti tekrar aktif hale getirebileceklerini söyledi.

TAHRAN'DAN 'MÜZAKERE' ADIMI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi dün Tahran’daki yabancı büyükelçiler ve misyon şeflerine hitaben yaptığı konuşmada, İran’daki son günlerde meydana gelen terör eylemlerinde ABD ve İsrail’in müdahalesine dair çok sayıda belge ve kanıta sahip olduklarını söyledi. Kendilerinin savaş istemediğini dile getiren Arakçi, “İran savaşa hazırdır ve önleyici bir savaş gündemimizde yok. Müzakereye de hazırız. Ancak adil, eşit haklara dayalı ve karşılıklı saygı çerçevesinde bir müzakere olmalıdır” şeklinde konuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de “Bakan Arakçi ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki iletişim kanalı açık. Ne zaman ihtiyaç olsa mesajlar bu yolla iletişim halindedir” dedi. Arakçi ayrıca ülkedeki internetin yakında yeniden faaliyete geçeceğini belirterek, hükümetin bu konuda ilerleme kaydetmek için güvenlik birimleriyle koordinasyon içinde olduğunu kaydetti.