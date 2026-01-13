İzmir'deki Demet Akarsu cinayeti! Fotoğraf detayı iddianamede yer aldı

İzmir'in Çiğli ilçesinde eski eşi Demet Akarsu'yu öldüren Halil T. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Halil T.'nin boşandığı eşinin kanlar içinde yerde yattığı anlara ait fotoğrafı cep telefonuyla çekerek maktulün ablasına gönderdiği iddianamede yer aldı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski eşi Demet Akarsu'yu (45) 19 Temmuz 2025'te bıçakla öldüren tutuklu sanık Halil T. (47) hakkında hazırlanan iddianame, Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, "canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen sanığın, tartıştıktan sonra mutfaktan aldığı bıçakla maktulü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladığı belirtildi.

Sanığın cep telefonunda yapılan incelemede bulunan ve olay öncesinde taraflar arasındaki konuşmayı içeren mesajlara da yer verilen iddianamede, mesajlarda tarafların birbirlerine "aşkım" diye hitap ettikleri, hakaret ve tehdit içerikli bir söylem bulunmadığı, maktulün "Navigasyon 5 dakika gösteriyor" diye yazdığı, sanığın da "Peki aşkım iniyorum" diyerek cevap verdiği ifade edildi.

İddianamede, sanık Halil T'nin, Demet Akarsu'nun kanlar içinde yerde yattığı anlara ait fotoğrafı cep telefonuyla çekerek maktulün ablasına gönderdiğinin belirlendiği kaydedildi.

Apartman sakinleri ve güvenlik görevlilerinin ifadelerine de yer verilen iddianamede, sabah saatlerinde daireden yüksek sesler ve çığlıklar duyulduğu, kapının uzun süre açılmadığı, sanığın kapıyı açtığında ise üzerinin tamamen kanlı olduğunu söyledikleri aktarıldı.

İddianamede, olayın ardından sanığın, maktulün ablasını aradığı ancak telefona yanıt alamadığı, bunun üzerine ablanın maktulü aradığı, sanığın, "Ne oldu, öldürdüm kardeşini. Sıra sizde, kına yakın." diye cevap verdiği belirtildi.

Sanık Halil T, iddianamedeki ifadesinde, maktulün eve geldiğinde alkollü olduğunu, eski eşine ve çocuklarına hakaret ettiği için tartıştıklarını ileri sürdü.

İddianamede, sanık hakkında olaydan önce aile mahkemesince verilmiş uzaklaştırma kararı bulunduğu, tarafların resmi olarak boşanmış olmalarına rağmen birlikte yaşamayı sürdürdükleri ve bu durumun risk unsuru oluşturduğuna işaret edildi.

Olay: İzmir'in Çiğli ilçesinde 19 Temmuz 2025'te eski eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Demet Akarsu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, gözaltına alınan Halil T. tutuklanmıştı.