Hindistan'da 2 kişi Nipah virüsü taşıdıkları şüphesiyle tedavi altına alındı

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletine bağlı Barasat kentinde Nipah virüsü taşıdığından şüphelenilen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Batı Bengal'e bağlı Barasat'ta 2 kişinin Nipah virüsü taşıdığından şüphelenildi.

Batı Bengal Eyalet Başkanı Nandini Chakravorty, yaptığı açıklamada, aynı hastanede çalışan 2 kişinin, Nipah virüsü kaptıkları şüphesiyle hastanede tedavi altına alındıklarını bildirdi.

Chakravorty, bu kişilerle temaslı olanların da izlem altında olduklarını belirtti.

Sağlık yetkilileri, söz konusu 2 kişinin, Barasat'ta aynı özel hastanede görev yapan 1'i erkek, diğeri kadın 2 hemşire olduklarını kaydetti.

Yetkililer, 2 kişinin durumunun ağır olduğunu ve solunum cihazına bağlı şekilde tedavi gördüklerini ifade etti.

Hemşirelerin, Aralık 2025'te Batı Bengal'e bağlı Doğu Midnapore ve Doğu Burdwan bölgelerindeki evlerine gittiklerini, dönüşlerinin ardından rahatsızlandıklarını kaydeden yetkililer, vakalardan alınan numunelerin laboratuvara gönderildiğini, Hindistan Sağlık Bakanlığının bilgilendirildiğini ve ilgili bölgelerin başhekimleriyle koordinasyon toplantıları yapıldığını aktardı.

Hindistan Sağlık Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada da Batı Bengal hükümetine teknik, lojistik ve operasyonel destek sağlanacağı ifade edildi.

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Nipah virüsü bulaşan kişilerde belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş, boğaz ve kaslarda ağrı gibi semptomlarla grip benzeri bir durum gelişebiliyor. Sonraki aşamada ise baş dönmesi, yorgunluk ve bilinç değişiklikleri yaşanabiliyor.

Hem hayvanlarda hem de insanlarda hastalığa yol açan Nipah virüsü, Malezya'nın Nipah bölgesinde ilk kez bir salgınla başladığı için bu adı almıştı.

