Kocasını silahla öldürdü! "Takıntı haline getirdi beni" dedi olanları anlattı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kocasını silahla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.D, maktul E.D'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Söz verilen sanık A.D, eşinin psikolojik sorunları olduğunu, sürekli kavga ettiklerini ve eşi tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

Eşinin, ofisinde masaya silah koyarak kendisini aldattığını itiraf etmesi için tehdit ettiğini öne süren A.D, "Ona ihanet etmedim. Silahı olay günü intihar etmek için aldım. Çocuklarımı düşününce vazgeçtim. Eğer içeri girip 'Bu evden sizin ancak cesediniz çıkar.' demeseydi ona doğrultmazdım. Çocuklarımı ve kendimi korumak istedim." ifadelerini kullandı.

Sanık A.D, eşinin kendisini aldattığını ama çocukları için boşanmaktan vazgeçtiğini ileri sürerek, "Takıntı haline getirdi beni. Adım adım takip etti. Beni öldürmek istediği şekiller çok korkutuyordu, psikolojik olarak çok zorladı. 'Bu takıntıları bitirecek' diye düşündüm. Boşanma aşamasında babası bana, 'Kızım boşanma, boşanırsan senin ve çocuklarının hayatını mahveder.' dedi. 5 kere evi terk etti, hepsinde de boşanma kararıyla gitti ama bir şekilde döndü." diye konuştu.

Sanığın avukatı, müvekkilinin ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulanarak tahliye edilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için duruşmayı erteledi.