BIST 12.330
DOLAR 43,16
EURO 50,38
ALTIN 6.362,76
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kocasını silahla öldürdü! "Takıntı haline getirdi beni" dedi olanları anlattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kocasını silahla öldürdü! "Takıntı haline getirdi beni" dedi olanları anlattı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kocasını silahla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Abone ol

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.D, maktul E.D'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Söz verilen sanık A.D, eşinin psikolojik sorunları olduğunu, sürekli kavga ettiklerini ve eşi tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

Eşinin, ofisinde masaya silah koyarak kendisini aldattığını itiraf etmesi için tehdit ettiğini öne süren A.D, "Ona ihanet etmedim. Silahı olay günü intihar etmek için aldım. Çocuklarımı düşününce vazgeçtim. Eğer içeri girip 'Bu evden sizin ancak cesediniz çıkar.' demeseydi ona doğrultmazdım. Çocuklarımı ve kendimi korumak istedim." ifadelerini kullandı.

Sanık A.D, eşinin kendisini aldattığını ama çocukları için boşanmaktan vazgeçtiğini ileri sürerek, "Takıntı haline getirdi beni. Adım adım takip etti. Beni öldürmek istediği şekiller çok korkutuyordu, psikolojik olarak çok zorladı. 'Bu takıntıları bitirecek' diye düşündüm. Boşanma aşamasında babası bana, 'Kızım boşanma, boşanırsan senin ve çocuklarının hayatını mahveder.' dedi. 5 kere evi terk etti, hepsinde de boşanma kararıyla gitti ama bir şekilde döndü." diye konuştu.

Sanığın avukatı, müvekkilinin ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulanarak tahliye edilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için duruşmayı erteledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Domenico Tedesco'dan Christopher Nkunku açıklaması
Domenico Tedesco'dan Christopher Nkunku açıklaması
Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Doğuda kar geçit vermiyor: 4 ilde 539 yerleşim yeriyle irtibat kesildi
Doğuda kar geçit vermiyor: 4 ilde 539 yerleşim yeriyle irtibat kesildi
Fenerbahçe ile PUBG Mobile işbirliği yaptı
Fenerbahçe ile PUBG Mobile işbirliği yaptı
Eti Alüminyum 2025'te katma değerli üretime odaklandı
Eti Alüminyum 2025'te katma değerli üretime odaklandı
Yavuz Ağıralioğlu'ndan Ankara'daki su krizine ilişkin Mansur Yavaş'a eleştiri
Yavuz Ağıralioğlu'ndan Ankara'daki su krizine ilişkin Mansur Yavaş'a eleştiri
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Yeni bir kurum ihdas edilmelidir
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Yeni bir kurum ihdas edilmelidir
ABD’de cezaevindeki kavga kanlı bitti: 3 ölü, 12 yaralı
ABD’de cezaevindeki kavga kanlı bitti: 3 ölü, 12 yaralı
Bahçeli kürsüden seslendi! Emekliye iyileştirme formülü gündemde
Bahçeli kürsüden seslendi! Emekliye iyileştirme formülü gündemde
Uyuşturucu soruşturmasında beşinci dalga! Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında beşinci dalga! Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama
İsrail destekli Dürzi liderden Suriye iddiası
İsrail destekli Dürzi liderden Suriye iddiası