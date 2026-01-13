BIST 12.326
DOLAR 43,16
EURO 50,40
ALTIN 6.364,59
HABER /  DÜNYA

İsrail destekli Dürzi liderden Suriye iddiası

İsrail destekli Dürzi liderden Suriye iddiası

Suriye'nin güneyinde Süveyda'daki çatışmaların merkezinde yer alan ve İsrail'in açıktan destek verdiği Dürzi lider Hikmet el-Hicri, Suriye'nin sonunda "bölüneceği" iddiasında bulundu.

Abone ol

Hicri, İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesine verdiği röportajda, Tel Aviv'e övgüler dizerken Şam yönetimini hedef aldı.

İsrail'in desteklediği Hicri, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetiminin "El Kaide'nin devamı DEAŞ yönetimi olduğunu ve tüm azınlıkları yok etmeyi hedeflediklerini" ileri sürdü.

Suriye ordusu ile taraftarları arasında Temmuz 2025'teki çatışmalara atıfta bulunan Hicri, bunun "Dürzilere karşı bir soykırım olduğunu ve bundan da İsrail'in yardımı sayesinde kurtulduklarını" savundu.

Temmuz 2025'teki çatışmalarda tüm Arap ülkelerinin Şam yönetiminin yanında yer aldığını dile getiren Hicri, başta Türkiye olmak üzere Suriye yönetimini doğrudan destekleyen ülkeler olduğunu ifade etti.

Hicri, Tel Aviv ile devrik Beşşar Esed rejimi sırasında da ilişkilerinin olduğunu belirterek, "(İsrail ile) Bağlantı, Esed rejiminin düşüşünden çok önce kuruldu." bilgisini paylaştı.

Dürzi lider, İsrail'in uluslararası hukuk devleti olduğunu savundu.

Şam yönetimiyle hiçbir bağlantıları olmadığını ve Suriye'den ayrılarak bağımsızlık hedeflediklerini dile getiren Hicri, "Sadece özerklik değil, bağımsız bir Dürzi bölgesi de talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgenin geleceğini nasıl gördüğü sorulan Hicri, "Kendimizi İsrail devletinin varlığının ayrılmaz bir parçası, İsrail ile ittifak kurmuş bir kol olarak görüyoruz. İlişki uluslararası ve önemli. İsrail, gelecekteki düzenlemeler için tek garantör ve yetkili kuruluştur." iddiasında bulundu.

Hicri, tam bağımsızlık talep ettiklerini ancak dış bir garantörün gözetimi altında bir geçiş dönemi özerklik aşamasınınr da mümkün olduğunu bunun için de İsrail'in uygun olduğunu ileri sürdü.

Suriye'nin gelecekte bölüneceğini savunan Hicri, "Suriye bölünmeye ve bağımsızlıkla özerklik kurmaya doğru gidiyor. Gelecek budur." ifadesini kullandı.

Dürzi lider Hikmet el-Hicri, "İsrail ile aralarında insani koridor olmadığını bunun da bölgelerine yardımların ulaştırılmasını zorlaştırdığı" dile getirdi.
Muhabir:Mustafa Deveci

ÖNCEKİ HABERLER
Tedesco'dan flaş sözler! Kariyerinde yeni adresi işaret etti
Tedesco'dan flaş sözler! Kariyerinde yeni adresi işaret etti
Yazın 2 bin nüfuslu köyde kışın yalnızca muhtar ve ailesi yaşıyor
Yazın 2 bin nüfuslu köyde kışın yalnızca muhtar ve ailesi yaşıyor
idefix Premium'la Hayatı Premium Yaşa!
idefix Premium'la Hayatı Premium Yaşa!
Suriye'de işler karıştı! Ordu bu haritayı yayınladı YPG uçurmaya başladı
Suriye'de işler karıştı! Ordu bu haritayı yayınladı YPG uçurmaya başladı
İzmir'deki Demet Akarsu cinayeti! Fotoğraf detayı iddianamede yer aldı
İzmir'deki Demet Akarsu cinayeti! Fotoğraf detayı iddianamede yer aldı
Cevdet Yılmaz: "Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu konuda çok hassas..."
Cevdet Yılmaz: "Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu konuda çok hassas..."
Eski milli futbolcu Ayfer Elmastaşoğlu vefat etti
Eski milli futbolcu Ayfer Elmastaşoğlu vefat etti
Hindistan'da 2 kişi Nipah virüsü taşıdıkları şüphesiyle tedavi altına alındı
Hindistan'da 2 kişi Nipah virüsü taşıdıkları şüphesiyle tedavi altına alındı
Diri fayda deprem tehlikesi! Hasan Sözbilir bölgeyi ve büyüklüğü açıkladı
Diri fayda deprem tehlikesi! Hasan Sözbilir bölgeyi ve büyüklüğü açıkladı
Kayseri'de cenazeye gidenleri taşıyan midibüs devrildi!
Kayseri'de cenazeye gidenleri taşıyan midibüs devrildi!
17 yaşındaki Eylül'ü vuran ablası çıktı! Acı haber geldi
17 yaşındaki Eylül'ü vuran ablası çıktı! Acı haber geldi
Arda Güler sessizliğini bozdu! Real Madrid kararına satır satır yanıt
Arda Güler sessizliğini bozdu! Real Madrid kararına satır satır yanıt