HABER /  DÜNYA

Suriye'de işler karıştı! Ordu bu haritayı yayınladı YPG uçurmaya başladı

Suriye'de işler karıştı! Ordu bu haritayı yayınladı YPG uçurmaya başladı

SURİYE Savunma Bakanlığı kırmızı hattı çizip son dakika kararını duyurdu. Bakanlık, haritayı yayınlayıp YPG'ye hattın dışına çekil dedi. Suriye ordusu Halep'in doğusundaki Deyr Hafer, Meskene kurtarma operasyonunu başlattı. Köşeye sıkışan YPG can havliyle bölgedeki köprüleri havaya uçurmaya başladı.

SURİYE'den son dakika haberleri geliyor. Suriye Ordusu, Halep'in doğusuna operasyon başlattı. Suriye Savunma Bakanlığı, Halep’in doğusundaki Deyr Hafir, Meskena, El-Hafsah ve Sebhat el-Cebbul çevresini kırmızı renkle işaretlenmiş kapalı askerî bölge ilan etti.

Bu harita yayınlandı çekilin dendi

Suriye'de işler karıştı! Ordu bu haritayı yayınladı YPG uçurmaya başladı - Resim: 0

Suriye Savunma Bakanlığı (yukardaki) harita yayınlayıp YPG dahil bölgedeki tüm tüm silahlı grupların Fırat’ın doğusuna çekilmesini istedi. Bakanlık sivillerin özellikle YPG/SDG noktalarından uzak durmaları gerektiğini de duyurdu. Bakanlık duyurusunda Suriye Arap Ordusu’nun, bölgenin silahlı gruplar tarafından suç amaçlı operasyonlar için çıkış noktası olarak kullanılmasını önlemek amacıyla gerekli tüm tedbirleri alacağı ifade edildi. Bölgenin koordinatları 35.9958, 37.7224 olarak verilirken, Savunma Bakanlığı bu alanın güvenliğini sağlamak için sürecin ordunun gözetiminde yürütüleceğini açıkladı.

YPG köprüleri uçuruyor

Suriye'de işler karıştı! Ordu bu haritayı yayınladı YPG uçurmaya başladı - Resim: 1

Suriye Ordusu'nun harekete geçmesi ile birlikte direnemeyen YPG bölgeye ulaşımı sağlayan köprüleri havaya uçurmaya başladı. YPG/SDG daha önce Halep'teki bölgelerden çekilmeyi reddetmiş 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti. Şam yönetimi, YPG/SDG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti. YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgal ettiği Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı. Halep'teki operasyonun ilk adımı 10 Ocak'ta tamamlanmıştı. 

