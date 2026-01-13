Şamil Tayyar zam müjdesi için tarih verdi! Bolluk, bereket olacak

"Emekli ve kamu çalışanları için asıl düzenlemeler 2027 yılı içinde yapılacak. Düzenlemeler bu yıl sonu yapılacaktır. Emekliler gittiğimiz her yerde durdurup soruyor. Enflasyon oranı gibi klasik yöntemlerin ötesinde ciddi artışlar bekliyorum. Seyyanen zam da olacaktır. Asgari ücrette, emekli maaşında memur maaşında ciddi artışlar bekliyorum. 2027 yılı bolluk ve bereket yılı olarak planlanıyor. Kapsamlı reform paketleri Meclis'e gelecek. Bu yıl 2025'e göre belki biraz daha iyi olabilir ama sıkılaşma politikasının etkileri hissedilecek. 2027 yılında rahatlama hissedilir."