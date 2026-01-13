BIST 12.405
DOLAR 43,16
EURO 50,36
ALTIN 6.422,75
HABER /  DÜNYA

Paşinyan, Azerbaycan'dan petrol ithalinin ülkedeki fiyatları düşürdüğünü belirtti

Paşinyan, Azerbaycan'dan petrol ithalinin ülkedeki fiyatları düşürdüğünü belirtti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'dan petrol ithalatına başlanması sonrasında ülkesinde akaryakıt fiyatlarında düşüş yaşandığını açıkladı.

Abone ol

Başbakan Paşinyan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın 2025 Aralık ayının ortalarından itibaren Azerbaycan'dan petrol ürünleri ithal etmeye başladığını ve bunun benzin ve dizel fiyatlarında düşüş sağladığını belirtti.

Paşinyan, Azerbaycan'dan ithalat sonrasında ülkesinde premium benzin litre fiyatının 510 dramdan (yaklaşık 1,35 dolar) 430 drama (yaklaşık 1,14 dolar) düştüğünü, bunun da yüzde 15'lik azalışa tekabül ettiğini bildirdi.

İthalat sonrası normal benzin ve dizel fiyatlarında da düşüş yaşandığını aktaran Paşinyan, "Bu arada, 2 gün önce Azerbaycan'dan Ermenistan'a dizel yakıt da ithal edildi ve bu süre zarfında piyasadaki fiyat yüzde 2 düştü. Normal benzinin fiyatı da aralık ayına kıyasla yaklaşık yüzde 8 azaldı. Yani 11 Aralık'ta normal benzinin asgari fiyatı 500 dram (yaklaşık 1,32 dolar) iken, şimdi 460 dram (yaklaşık 1,21 dolar). Bütün bunlar, barış gündeminin sonuçları ve barışın faydalarıdır." ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı, hem Ermeni hem de Azerbaycan toplumlarında petrol ithalatı kapsamında karşılıklı kaygılar olduğunu ancak tüm bunlar barış süreci çerçevesinde yürütüldüğü için endişelerin yersiz olduğunu kaydetti.

Paşinyan, "Bu barıştır, biz barış içinde yaşamayı öğrenmeliyiz. Aynı şekilde barışın getirdiği faydalardan da yararlanmayı öğrenmeliyiz. Ermenistan Cumhuriyeti'nin bunu yaptığını memnuniyetle kaydediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Tiyatro oyuncusu Koray Ergun, başkentte son yolculuğuna uğurlandı
Tiyatro oyuncusu Koray Ergun, başkentte son yolculuğuna uğurlandı
BM, 2026'da Ukrayna'da savaştan etkilenenler için 2,3 milyar dolarlık yardım çağrısı başlattı
BM, 2026'da Ukrayna'da savaştan etkilenenler için 2,3 milyar dolarlık yardım çağrısı başlattı
2 haftadır kayıp olan Mihriban Yılmaz'ın cesedi bulundu katili bakın kim çıktı
2 haftadır kayıp olan Mihriban Yılmaz'ın cesedi bulundu katili bakın kim çıktı
MTV ödemeleri PTT ve dijital kanalları üzerinden ödenebiliyor
MTV ödemeleri PTT ve dijital kanalları üzerinden ödenebiliyor
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın acı günü
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın acı günü
CHP kurultay davasında flaş gelişme
CHP kurultay davasında flaş gelişme
DSÖ'den korkutan rapor! Alkol yüzünden her yıl yaklaşık 2,6 kişi ölüyor...
DSÖ'den korkutan rapor! Alkol yüzünden her yıl yaklaşık 2,6 kişi ölüyor...
Aslı Baykal CHP'li belediye başkanlarını bombaladı! Mansur Yavaş için bakın ne dedi?
Aslı Baykal CHP'li belediye başkanlarını bombaladı! Mansur Yavaş için bakın ne dedi?
İspanyol şarkıcı Julio Iglesias hakkında şok iddia
İspanyol şarkıcı Julio Iglesias hakkında şok iddia
Halep’te YPG/SDG’den temizlenen mahallelerde devlet kurumları hizmete başladı
Halep’te YPG/SDG’den temizlenen mahallelerde devlet kurumları hizmete başladı
Trabzonspor, İstanbulspor maçına hazır
Trabzonspor, İstanbulspor maçına hazır
Basketbol Türkiye Kupası'nda yer alacak takımlar belli oldu
Basketbol Türkiye Kupası'nda yer alacak takımlar belli oldu