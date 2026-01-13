Pınar Altuğ sosyal medyada ifşa etmişti! O takipçisi beddua etti

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya üzerinden gelen inanılmaz bir mesajla gündeme oturdu. Kendisini dört çocuk babası olarak tanıtan bir takipçi, dolandırıldığını iddia ederek tam 450 bin TL yardım talep etti. Gaziantep'te yaşadığını belirten kişi, 9 aylık inşaat parasının dolandırıcılar tarafından alındığını öne sürdü ve ünlü oyuncudan maddi destek istedi.