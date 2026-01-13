Pınar Altuğ sosyal medyada ifşa etmişti! O takipçisi beddua etti
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya üzerinden gelen inanılmaz bir mesajla gündeme oturdu. Kendisini dört çocuk babası olarak tanıtan bir takipçi, dolandırıldığını iddia ederek tam 450 bin TL yardım talep etti. Gaziantep'te yaşadığını belirten kişi, 9 aylık inşaat parasının dolandırıcılar tarafından alındığını öne sürdü ve ünlü oyuncudan maddi destek istedi.
Pınar Altuğ, bu cesur ve oldukça rahat talep karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Mesajı Instagram hikayesinde paylaşan oyuncu, şu çarpıcı yorumu yaptı:
"Yani zor durumu elbet anlarım ama birinden bu kadar rahat böyle bir miktar istemek? Bence sayı saymayı bilmiyor."
Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve binlerce etkileşim aldı.
"UMARIM KURU EKMEĞE MUHTAÇ OLURSUN"
Altuğ'un mesajı ifşa etmesi ve para göndermemesi üzerine tepkiler gecikmedi. Bir takipçisi, ünlü oyuncuya ağır bir beddua içeren uzun bir mesaj gönderdi: