Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun gözaltındaki görüntüleri çıktı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında beşinci dalga operasyon düzenlendi. Bu kez listede Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil toplam 6 ünlü isim bulunuyor. Gözaltındaki 6 ünlü isim sağlık kontrolü için adli tıba götürülürken medyaya görüntüleri yansıdı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı 6 ünlü isim hakkında “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak”, “Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak”, “Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek”, “bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek”, “kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak” suçlarından gözaltı kararı verdi. 

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltı görüntüsü
Kaynarca ve şarkıcı Emel Müftüoğlu da vardı. Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu sağlık kontrolüne götürülürken kameralara yansıdı.

Emel Müftüoğlu rahat tavrıyla, Oktay Kaynarca ise kameralardan hızla uzaklaşmaya çalışmasıyla dikkat çekti. 

Gözaltına alınan isimler şunlar:
- Oktay Kaynarca,
-Emel Müftüoğlu,
-Neda Şahin,
-Ali Sert,
-Rabia Karataş,
-Selen Çetinkaya

Başsavcılık açıklaması şöyle:
-“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, Oktay KAYNARCA, Emel MÜFTÜOĞLU, Neda ŞAHİN, Ali SERT, Rabia KARATAŞ, Selen ÇETİNKAYA Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek , kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından *bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır."

