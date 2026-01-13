Emekli bayram ikramiyesine zam geliyor! Kulislerde konuşulan bomba rakam ortaya çıktı
Asgari ücret ve emekli zamlarının netleşmesinin ardından gözler, bayram ikramiyesine çevrildi. Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı. Bayram ikramiyesi 2026 yılında ne kadar olacak?
Emekli zammının belli olmasıyla bayram ikramiyesi için hangi tutarın belirleneceği merak konusu oldu. Emekli bayram ikramiyesi için 2 farklı formülün konuşulduğu öğrenildi. Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre ilk kez 2018'de 1.000 TL olarak uygulamaya giren bayram ikramiyesi, geçen yıl 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilmişti. Bu yıl ise artışın 1.000 ila 1.500 TL arasında olabileceği hesaplanıyor.
İKRAMİYE ZAM ORANI KADAR OLURSA...
Şubat ayında başlayacak Ramazan ayı ile birlikte milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. Emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenecek ikramiyelerin hükümet tarafından önemli oranda artış yapılmasını bekliyor. Kulislerde ise bayram ikramiyelerine yönelik artışın, en düşük emekli maaşına yapılan zammın altına düşmeyeceği yönünde.
-Buna göre 18.48 oranında artış yapılması halinde 4 bin TL olan bayram ikramiyesi 4 bin 740 TL'ye çıkacak.
-Memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 18.6 oranında artışın dikkate alınması halinde ise bu rakam 4 bin 744 TL olacak.
İKİ RAKAM ÜZERİNDE DURULUYOR
Kulislerde Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyeleri konusunda iki rakam üzerinde duruluyor. Alınan bilgilere göre bayram ikramiyelerinin 5 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında artabileceği yönünde iki rakam gündemde. Ancak 5 bin TL'lik artışın ağırlıklı olduğu belirtiliyor. Ekonomi yönetimi bayram ikramiyelerinin bütçe üzerindeki yüke ilişkin etki analizi hazırlıyor. Etki analizinde ortaya çıkacak mali yük senaryolarına göre hükümet bayram ikramiyelerindeki artışa karar verecek.
NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?
2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat'ta, Ramazan Bayramı ise 20 Mart Cuma günü başlayacak. Geçmiş uygulamalar dikkate alındığında ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.