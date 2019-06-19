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UEFA'ya flaş başvuru! 'Bizi kupalardan men edin'

UEFA'ya flaş başvuru! 'Bizi kupalardan men edin'

İtalya Serie A takımlarından AC Milan, UEFA Avrupa Ligi'nden men edilmek için UEFA'ya başvuru yaptı.

UEFA ile yaptığı FFP anlaşmasını ihlal eden ve ağır yaptırımlar ile karşı karşıya kalan AC Milan, daha sert cezaların önüne geçmek ve ekonomisini toparlamak için bir sezon daha kazanmak adına UEFA'ya bu konuda bir başvuru yaptı.

UEFA'nın "Kulüpler üç yıl içerisinde maksimum 30 milyon euro zarar edebilir" kuralını bozarak 3 yıl içerisinde yaklaşık 187 milyon euroluk transfer harcaması yapan AC Milan'da kulüp müdürü Ivan Gazidis (Arsenal'in eski kulüp müdürü), İsviçre'de UEFA ile yaptıkları görüşmede bu sezon kendilerine herhangi bir transfer kısıtlaması yaptırımı uygulanmamasını, bunun yerine UEFA'dan men edilmesini talep etti ve bu talep sırasında da AC Milan'ın bir yıl içerisinde alacağı tüm önlemleri 52 sayfalık rapor halinde yetkililer ile paylaştı.

AC Milan'ın başvurusunu değerlendirmeye alan UEFA, kısa bir süre içerisinde bu talebe cevap verecek ve UEFA'nın vereceği bu karar diğer kulüpler açısından da emsal olarak gösterilecek. İtalya Serie A'da 2018-2019 sezonunu 7. sırada bitiren Torino, AC Milan'ın UEFA'dan men edilmesi durumunda önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Nisan 2017'de Silvio Berlusconi tarafından Çinli bir konsorsiyum olan Sino-Europe Investment Management Changxing'e satılan Milan, finansal krizi aşabilmiş değil. Kulübü 30 yıldan aşkın süre elinde bulunduran Berlusconi, kırmızı-siyahlıların yüzde 99,3'ünü Çinli konsorsiyuma devrederek Milan'a 740 milyon Euro kazandırmasını öngörmüştü. Ancak işler istedikleri gibi gitmedi ve kulüp büyük bir çıkmaza sürüklendi. 

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