HABER /  EKONOMİ

Nobel ödüllü ekonomist Stiglitz: Kripto para birimlerini tamamen ortadan kaldırmalıyız

Nobel ödüllü ekonomist Stiglitz: Kripto para birimlerini tamamen ortadan kaldırmalıyız

ABD’li Nobel Ekonomi Ödüllü Ekonomist Joseph Stiglitz, kripto para birimlerinin bir tür kara ağ olduğunu belirterek tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

Facebook’un kripto para birimi Libra’nın Salı günü tanıtılmasının ardından kripto para birimleri yeniden gündemde yer alırken, söz konusu teknolojiye yönelik eleştiriler de devam ediyor.

"Ortadan kaldırmamız gerektiğini düşünüyorum"

Stiglitz, CNBC’ye verdiği röportajda, kripto para birimlerinin bir tür kara ağ olduğunu belirterek, "Kripto para birimlerini tamamen ortadan kaldırmamız gerektiğini düşünüyorum. Kripto para birimlerine yönelik bütün bu ilgi beni rahatsız ediyor çünkü yapılan şey, işlemleri şeffaf bir platformdan bir tür kara ağa taşımaktan başka bir şey değil” dedi.

"Kara para aklamada oynadığı rolü gördü"

Stiglitz, kripto para birimlerinin oluşturduğu tehlikelere dikkat çekerek, dünyanın çoktan emlakçılığın kara para aklamada oynadığı rolü gördüğünü söyledi ve ekledi:

Cennet Belgeleri ve Panama Belgeleri’nde kara para aklamanın bütün boyutlarını gördük. Dünya refahının büyük bir kısmı bu kara sığınaklarda yer alıyor. Bunun yanında elektronik ödemelerin uzun bir süredir destekçisi olduğunu belirten Stiglitz, şu değerlendirmeyi yaptı:

(Elektronik ödemelerin) oldukça fazla faydası bulunuyor. Eğer bütün insanların tam vaktinde ne kadar harcadığı verisine sahip olabilirsek daha iyi yönetilen bir ekonomimiz olacağını düşünüyorum. Bu durum, ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını daha verimli bir şekilde oluşturmasına ve daha iyi bir makroekonomik yönetimin oluşmasına imkan sağlar.

Şiddetle karşı çıktı

Stiglitz, kripto para birimlerine ise şiddetle karşı çıkarken, gözetimin oluşturduğu tehlikeler olmadan elektronik ödemeleri daha şeffaf bir hale getirmek için bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Ayrıca Stiglitz kripto para birimlerinin iyi bir para biriminin özelliklerine sahip olmadığını belirtti. “Dolar, bir para biriminde bulunması gereken bütün iyi özelliklere sahip fakat kripto para birimlerinde bu özellikler mevcut değil” diyen Stiglitz, ülkenin dolar formunda istikrarlı bir para birimine sahip olduğunu ve insanların kripto para birimlerine yönelmesine gerek olmadığını belirtti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
23 Haziran İstanbul seçim anketleri son durum ne 14 anket şirketinin sonuçları
Foto Galeri 23 Haziran İstanbul seçim anketleri son durum ne 14 anket şirketinin sonuçları Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'Sisi' benzetmesine bomba yanıt!
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'Sisi' benzetmesine bomba yanıt!
Şanlıurfa Valiliği'nden 6 kişinin öldüğü İzol Aşireti kavgası ile ilgili açıklama
Şanlıurfa Valiliği'nden 6 kişinin öldüğü İzol Aşireti kavgası ile ilgili açıklama
2660 dolar maaşla çalışacak personel arıyorlar işte başvuru şartları
2660 dolar maaşla çalışacak personel arıyorlar işte başvuru şartları
Adidas'ı şoke eden karar ticari Mahkeme logo için ticari marka değil dedi
Adidas'ı şoke eden karar ticari Mahkeme logo için ticari marka değil dedi
Konya Şeker'den çiftçiye inanılmaz mazot avansı
Konya Şeker'den çiftçiye inanılmaz mazot avansı
Fatih Portakal tarihi programın moderatörlüğünü neden kabul etmediğin açıkladı!
Fatih Portakal tarihi programın moderatörlüğünü neden kabul etmediğin açıkladı!
ÖNCEKİ HABERLER
İOKBS bursluluk sınav sonuç bilgisi ne zaman MEB açıklandı
İOKBS bursluluk sınav sonuç bilgisi ne zaman MEB açıklandı
Hazine altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
Hazine altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
Hacca gidişler ne zaman 2019 Diyanet hac takvimi
Hacca gidişler ne zaman 2019 Diyanet hac takvimi
2019 AYT-TYT puan hesaplama 2019 taban puanlar
2019 AYT-TYT puan hesaplama 2019 taban puanlar
İmamoğlu'ndan şaşırtan çıkış: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım
İmamoğlu'ndan şaşırtan çıkış: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım
DGS ne zaman 2019 ÖSYM sınav takvim, DGS sınav tarihi
DGS ne zaman 2019 ÖSYM sınav takvim, DGS sınav tarihi
Türkiye'nin ilk üzüm hasadı Tarsus'ta yapıldı
Türkiye'nin ilk üzüm hasadı Tarsus'ta yapıldı
Sur Yapı'nın Antalya Projesi'nin Park etabında inşaat sona yaklaşıyor
Sur Yapı'nın Antalya Projesi'nin Park etabında inşaat sona yaklaşıyor
Yorumlar