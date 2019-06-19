HABER /  GÜNCEL

İOKBS bursluluk sınav sonuç bilgisi ne zaman MEB açıklandı

İOKBS bursluluk sınav sonuç bilgisi ne zaman MEB açıklandı

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için bekleyiş sürüyor. Peki 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS yani bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak. MEB'ten yapılan son İOKBS açıklamasına göre bursluluk sınav sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.

2 Haziran'da yapılan İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu öğrencilerin gündeminde. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS yani bursluluk sınav sonuçları 22 Temmuz'da MEB tarafın açıklanacak. 

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 2 Haziran'da yapıldı. Sınav tarihinin üzerinden günler geçmesi nedeniyle bursluluk sınavı sonuçlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2018- 2019 sınav takviminde başvuru, sınav ve sınav sonuç tarihine yer vermişti. Peki, bursluluk sınavı sonuçlarıne zaman açıklanacak?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre, düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde kurumun resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sınav sonuçları, http://odsgm.meb.gov.tr/ sitesi üzerinden TC No ve doğum tarihi bilgileri ile öğrenilecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Şanlıurfa Valiliği'nden 6 kişinin öldüğü İzol Aşireti kavgası ile ilgili açıklama
Şanlıurfa Valiliği'nden 6 kişinin öldüğü İzol Aşireti kavgası ile ilgili açıklama
2660 dolar maaşla çalışacak personel arıyorlar işte başvuru şartları
2660 dolar maaşla çalışacak personel arıyorlar işte başvuru şartları
İmamoğlu'ndan şaşırtan çıkış: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım
İmamoğlu'ndan şaşırtan çıkış: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım
Adidas'ı şoke eden karar ticari Mahkeme logo için ticari marka değil dedi
Adidas'ı şoke eden karar ticari Mahkeme logo için ticari marka değil dedi
Konya Şeker'den çiftçiye inanılmaz mazot avansı
Konya Şeker'den çiftçiye inanılmaz mazot avansı
Fatih Portakal tarihi programın moderatörlüğünü neden kabul etmediğin açıkladı!
Fatih Portakal tarihi programın moderatörlüğünü neden kabul etmediğin açıkladı!
ÖNCEKİ HABERLER
Hazine altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
Hazine altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
2019 AYT-TYT puan hesaplama 2019 taban puanlar
2019 AYT-TYT puan hesaplama 2019 taban puanlar
DGS ne zaman 2019 ÖSYM sınav takvim, DGS sınav tarihi
DGS ne zaman 2019 ÖSYM sınav takvim, DGS sınav tarihi
Türkiye'nin ilk üzüm hasadı Tarsus'ta yapıldı
Türkiye'nin ilk üzüm hasadı Tarsus'ta yapıldı
Real Madrid 48 milyon euroluk transferi Mendy'i tanıttı
Real Madrid 48 milyon euroluk transferi Mendy'i tanıttı
Karpuz diyeti nasıl yapılır kaç gün haftada 5 kilo gidiyor
Karpuz diyeti nasıl yapılır kaç gün haftada 5 kilo gidiyor
MERO kimdir aslen nereli MERO gerçek ismi ne?
MERO kimdir aslen nereli MERO gerçek ismi ne?
İSG sonuçları açıklandı TC ile İSG sonuç ÖSYM sorgulamaSI
İSG sonuçları açıklandı TC ile İSG sonuç ÖSYM sorgulamaSI
Yorumlar