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Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken televizyon kararı! Bilinçli bir hamle mi?

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken televizyon kararı! Bilinçli bir hamle mi?

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, kritik seçime çok az bir süre kala sürpriz bir karara imza atarak, 23 Haziran'a kadar televizyona çıkmayacağını söyledi.

Millet İttifakı'nın İBB adayı İmamoğlu, Üsküdar'da seçmenlere seslendiği konuşmasında, "Ben bugünden itibaren televizyonlara çıkmıyorum artık. İzlemeye de gerek yok zaten. Seçime 4 gün kaldı" dedi.

Kararın gerekçesi merak konusu

Öte yandan İmamoğlu'nun bu hamlesinin bilinçli mi yoksa doğaçlama bir şekilde gelişen bir karar mı olduğu merak ediliyor.

TRT'de katıldığı canlı yayınla ilgili konuşan İmamoğlu ayrıca şunları kaydetti:

"Bize karşı çok kötü cümleler kuruyorlar; çok komik duruma düşenler var. Onun için sizlere tavsiyem artık televizyon izlemeyin. Hiç kimse oyundan dolayı bizim rakibimiz değil, biz milletçe biriz. Onlar ne kadar ayrıştırtırsa ayrıştırsın biz tam tersini yapacağız.

''Herkesin oy kullanıp kullanmadığına bakın''

Ne kadar ötekileştirirlerse ötekileştirsinler biz sarılmaya kucaklaşmaya devam edeceğiz. 23 Haziran’da sizden isteğim herkesin oy kullanıp kullanmadığına bakın.

Kapı kapı gezin, demokrasiye sahip çıkın. Bugün itibariyle söylüyorum ki, her şey çok güzel oldu. İçimde öyle bir enerji var ki Allah şahit bana öyle geliyor ki hiç yorulmayacağım. Bu şehirde yaşayan herkesi çok seviyorum. Hem demokrasiye, hem de bu güzel cumhuriyete hep birlikte hizmet edelim."

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