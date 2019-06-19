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Selahattin Demirtaş'tan Binali Yıldırım'lı savunma

Selahattin Demirtaş'tan Binali Yıldırım'lı savunma

HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ankara'da görülen davada Binali Yıldırım'ın Diyarbakır konuşmasını örnek gösterip Kürdistan savunması yaptı.

Demirtaş’ın 142 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı ana davanın duruşması ikinci gününde devam ediyor.

Ankara Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görülen davada, “Binali Yıldırım’ın geçen hafta oy uğruna Diyarbakır’da kullandığın Kürdistan kavramını ben 7 yıl öncesinde kullandığım için bak bugün yargılanıyorum. Terörist diye yargılanıyorum. Terör propagandası yaptım diye yargılanıyorum” dedi.

Binali Bey’in gelip burada duruşmamı izlemesini isterim

Binali Bey’in gelip burada duruşmamı izlemesini isterim, meclis başkanlığımızı yaptı. Gelseydi bir duruşmamızı izleseydi baksaydı, neden suçlanıyoruz, ne ile yargılanıyorum? Eğer ki benim söylediklerim suç olsaydı şu anda ikimiz yan yana salon sandalyesinde olmalıydık. Bakın birazdan okuyacağım, Kürdistan dediğim için yargılanıyorum şu anda. Tesadüf ki bak bugün bu fezlekeden yargılanıyorum.

Kürdistan kavramını ben 7 yıl öncesinde kullandığım yargılanıyorum

Hakkımdaki suçlamalar gerçekten suçsa Binali Bey ile ikimizin aynı sanık sandalyesinde oturmamız lazım. Senin geçen hafta oy uğruna Diyarbakır’da kullandığın Kürdistan kavramını ben 7 yıl öncesinde kullandığım için bak bugün yargılanıyorum. Terörist diye yargılanıyorum. Terör propagandası yaptım diye yargılanıyorum. Bunları kamuoyunun gözünden kaçırıyorsunuz, doğru.

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