Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan toplu açılış töreninde son dakika açıklamalar... Erdoğan 23 Haziran seçimine ilişkin "Pazar günü inşallah farklı bir müjdeyle devam etmeliyiz. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz Binali Yıldırım mı diyeceğiz? mesele bu kadar önemli." ifadelerini kullandı.

İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu'nun The Marmara oteldeki görüşmesine değinen Erdoğan "Moderatörle CHP'nin adayı yayından önce bir araya geliyor, bu ne densizliktir. TV programından önce soruları CHP adayına veriyorsun" diye konuştu.

"Yıldırım'ın karşısındaki aday sanki İstanbul'da hiç yaşamamış. Türkiye bu popülist siyaset anlayışı yüzünden geçmişte altın kıymetinde yıllarını heba etti" ifadelerini kullanan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Sisi mi diyeceğiz Binali Yıldırım mı diyeceğiz?"

-Bu milletin boş lafa takiyeye karnı toktur. CHP çöptür, çamurdur. Pazar günü inşallah farklı bir müjdeyle devam etmeliyiz. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz Binali Yıldırım mı diyeceğiz? mesele bu kadar önemli.

"Mursi öldürülmüştür"

-Mursi mahkemede 20 dakika yerde çırpındı. Yetkililer müdahale etmedi. bende diyorum ki eceliyle değil Mursi öldürülmüştür.

"Sandığa gitmeyenleri sandığa götüreceksiniz"

-Meydanı milli irade hırsızlarına bırakmayacağız. Sandığa gitmeyenleri sandığa götüreceksiniz, bunu yakın takibe alacağız. İstanbul'un 39 ilçesinin 25'ini Cumhur İttifakı aldı. 31 Mart seçimlerinin galibi şüpheye yer bırakmayacak şekilde Cumhur İttifakıdır. Ülkemizi ve İstanbul'u halk düşmanı bu faşist zihniyete Pazar günü teslim etmeyeceğiz.

"Oylar çalındı"

-İki aday arasındaki fark 29 binden başladı, bizim itirazlarımızla 13 bine kadar düştü, bunun anlamı nedir? Oylar çalındıdır. AK Parti'nin oylarını başkasına yazan, göz yuman kmse hırsız odur. İlla ismiyle mi söylemek lazım? Gece baskın yaparak oyların yeniden sayılmasına engel olandır.

"CHP adayına destek Selo'dan geliyor"

-CHP adayına destek ya yurt dışından ya Kandil'den ya da Kandil'in güdümündeki partinin Eski Genel Başkanı Selo'dan geliyor. Adayımızla projelerimizle ortadayız. Konu hizmetse adayımız Binali Yıldırım'ın üzerine kimseyi tanımayız.

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesi

-Moderatörle CHP'nin adayı yayından önce bir araya geliyor, bu ne densizliktir. TV programından önce soruları CHP adayına veriyorsun. CHP adayının o kadar çok tutarsızlığı var ki artık çetelesini tutamaz olduk. Bu defa alenen yalan söylendiği bir durumla karşı karşıyayız.

VIP tartışması

-Seçim sebebiyle vali bey davasını açmadı, seçim sonrası vali bey ve polislerimiz de davayı açacak. Söylediği yalanlar ve aklınca çevirdiği dolaplarla İstanbul'la dalga geçmektedir. Amaç seçim üzerinden Türkiye'yi teslim almaksa bunu başaramayacaklar, İstanbullular buna izin vermeyeceklerdir. Bunların dikili ağacı yok. Bunlar proje yapamaz.

Suriyelilere maaş veriliyor mu?

-Diyolar ki Suriyelilere maaş veriyormuşuz. Bunların hepsi tepeden tırnağa yalan. Sadece fakir vatandaşımıza maaş veriyoruz. Biz ensarız onlar bombalardan kaçtılar bize sığındılar biz de onları koruma altına aldık.

"Bu kalkmış suyla hava atıyor"

-Biz laf üstüne laf değil hizmet üstüne hizmet koyarak bugünlere geldik. Suyu getiren biziz, şimdi bu kalkmış suyla hava atıyor. Bu yalancılara dolandırıcılara İstanbul'u teslim edemeyiz. Pazar günü hem kendi çevrenizdekileri hem kendiniz sandığa gitmekle mükellefsiniz.