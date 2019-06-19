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Çökertilen hırsızlık çetesinden öyle bir şey çıktı ki...

İhlas Haber Ajansı
Çökertilen hırsızlık çetesinden öyle bir şey çıktı ki...

ANKARA'da tekel ürünlerini çalarak kendilerine ait büfede satan çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda Aselsan marka telsiz çıktı.

Tekel ürünlerini çalarak kendilerine ait büfede satan çeteyi Ankara İl Jandarma Komutanlığı 8 aylık takip sonucunda düzenlediği operasyonla çökertti. Çete üyelerinin üzerinden Aselsan marka telsiz çıkması şaşırttı. 

Tekel ürünlerini çalarak kendilerine ait büfede satan çete, Beypazarı Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonu ile çökertildi. Çete, Güdül ilçesi Yeşilöz Mahallesi'nde bir marketten 7 Ekim 2018 tarihinde hırsızlık yaptı.

25 bin TL değerinde
Demir parmaklıkların kırılarak girildiği marketten 25 bin TL değerinde tekel ürünü çalındı. Jandarma, yaşanan hırsızlık vakasına ilişkin araştırmalarını derinleştirince suç çetesini deşifre etti.

Çetenin Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi’nde pek çok şehirde buna benzer hırsızlıklar yaptığı belirlendi. Jandarma, 8 aylık takibin ardından 11 Haziran tarihinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler T.C., İ.Ö., A.Ç. ve İ.A. yakalandı. Şüphelilerin kullandığı araçta piyasa değeri 30 bin TL olan tekel ürünleri ele geçirildi. Öte yandan daha önce bu tip suç örgütlerinde görülmeyen bir durum yaşandı.

Aselsan marka telsiz
Zanlılar üzerinde Aselsan marka telsiz bulundu. Gözaltına alınan zanlılar, Beypazarı Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına çıkarılarak tutuklandı. Suç çetesi üyeleri daha sonra Sincan Kapalı Cezaevine gönderildi. 

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