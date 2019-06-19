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Malatyaspor'un muhtemel rakibi belli oldu

Malatyaspor'un muhtemel rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Yeni Malatyaspor, 2. Ön Eleme Turu'nda Olimpia Ljubliana-Rigas eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

Bu yıl ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olan Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde O. Ljubljana - Rigas eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Bilindiği gibi Evkur Yeni Malatyaspor, teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirmişti.

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunu geçebileceklerini söyledi.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile Letonya ekibi Rigas arasındaki eşleşmesinin galibiyle karşılaşacaklarını belirtti.

Kuranın hayırlı olmasını dileyen Gündüz, "Turu geçebileceğiz takımlar. İnşallah bu yıl gruplara kalırsak büyük başarı elde etmiş oluruz. Üç eleme oynayacağız kolay değil. Amacımız gidebileceğimiz yere kadar gidip ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Gündüz, transfer komitesinin çalışmalarını sürdürdüğünü ve görüştükleri oyuncuların olduğunu sözlerine ekledi.

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