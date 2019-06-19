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Bursluluk sonuçları ne zaman açıklanır TC ile 2 haziran İOKBS sonuç sorgulama

Bursluluk sonuçları ne zaman açıklanır TC ile 2 haziran İOKBS sonuç sorgulama

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için bekleyiş sürüyor. Peki 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS yani bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak. MEB'ten yapılan son İOKBS açıklamasına göre bursluluk sınav sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.

2 Haziran'da yapılan İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu öğrencilerin gündeminde. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS yani bursluluk sınav sonuçları 22 Temmuz'da MEB tarafın açıklanacak. 

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 2 Haziran'da yapıldı. Sınav tarihinin üzerinden günler geçmesi nedeniyle bursluluk sınavı sonuçlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2018- 2019 sınav takviminde başvuru, sınav ve sınav sonuç tarihine yer vermişti. Peki, bursluluk sınavı sonuçlarıne zaman açıklanacak?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre, düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde kurumun resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sınav sonuçları, http://odsgm.meb.gov.tr/ sitesi üzerinden TC No ve doğum tarihi bilgileri ile öğrenilecek.

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