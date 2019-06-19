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Fenerbahçe'ye Frey piyangosu vurdu

Fenerbahçe'ye Frey piyangosu vurdu

Fenerbahçe'nin elden çıkarmak için can attığı Michael Frey için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri İsviçreli golcü için yarışa girdi.

Sezon başında İsviçre'nin FC Zürich takımından Fenerbahçe'ye transfer olan ancak beklenen performansın uzağında kalan ve satış listesine konulan Michael Frey için sürpriz talipler çıktı.

Belçika'nın Anderlecht ve Genk takımları, Fenerbahçe'nin elden çıkarmaya uğraştığı Michael Frey'i transfer etmek için yarışıyor.

5 milyon euro'yu gözden çıkardılar
İngiliz kulübü Middlesbrouh ise, Frey'e 5 milyon euro ödemeye hazır. Leeds United'ın da Frey'e ilgisi devam ediyor.

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