Yeni Game of Thrones dizisinin çekimleri başladı işte ilk fotoğraf

Milyonlarca izleyicisini hayal kırıklığına uğratan final bölümüyle ekranlara veda eden Game of Thrones, binlerce yıl öncesini anlatacak bir diziyle geri dönüyor.

8. sezonuyla izleyicilerine veda eden ancak final yapmasının ardından eleştiri yağmuruna tutulan Game of Thrones dizisinden müjdeli bir haber geldi.

Bildiğiniz üzere dizinin bitmesinin ardından yenisi için hazırlıklara başlanmıştı. Yeni dizinin pilot bölümünün çekimlerinin, orijinal serinin de çekildiği Kuzey İrlanda’da başladığı duyuruldu.

İsmi henüz anons edilmeyen devam dizisinde başlıca rolleri Naomi Watts, Josh Whitehouse, Naomi Ackie, Naomi Ackie, Denise Gough, Jamie Campbell Bower, Marquis Rodriguez, John Simm, Richard McCabe, John Heffernan ve Dixie Egerickx paylaşıyor. Pilot bölümün yönetmen koltuğu ise S.J. Clarkson’a emanet edildi.

Binlerce yıl öncesini anlatacak

Jane Goldman ve George R.R. Martin'in kendi yarattıkları hikayeden uyarladıkları dizi, “Game of Thrones”da karşılaştığımız hikayenin binlerce yıl öncesinde, Westeros’ta yaşanan olayları takip edecek.

Westeros’un ürkütücü sırları

Hikaye, ana dizide karşılaştığımız gizemlerin başladığı dönemlere geri dönerek Westeros’un ürkütücü sırlarını açığa çıkaracak. Dizinin showrunner koltuğu Jane Goldman’a emanet edildi.

Devam dizisinin yürütücü yapımcı kadrosunda Jane Goldman’ın yanı sıra orijinal dizinin yapımcıları George R.R. Martin, Vince Gerardis ve Daniel Zelman görev yapıyor. Dizinin prömiyer tarihi ise belirsizliğini koruyor.