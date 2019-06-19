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JP Morgan 'Trump resesyonu'ndan kaçmak için ticaret savaşlarını bitirebilir

JP Morgan 'Trump resesyonu'ndan kaçmak için ticaret savaşlarını bitirebilir

JP Morgan Niceliksel ve Türev Ürünler Araştırma Departmanı Global Başkanı Marko Kolanovic ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması olmasının 'Trump resesyonunun' önüne geçeceğini ve yüksek betalı hisselerde güçlü ralli olacağını öngördü.

Kolanovic yolladığı bir notta hisse senetleri için temkinli iyimser olduğuna ancak ticaret müzakerelerinin önemli olduğuna dikkat çekti.

Kolanovic "Ticaret savaşı mali teşviklerin neden olduğu tüm faydayı dengeledi, savaşın devam etmesi küresel resesyona yol açabilir. Bunun adına da "Trump resesyonu' denebilir çünkü resesyonun ana sebebi Trump'ın ticaret politikaları olacak" dedi.

Ticaret savaşı bitebilir

Uzman, ticaret savaşı biterse hisse senedi piyasalarında hızlı bir ralli olacağını belirterek "Genel olarak piyasalarda % 5 civarında hızlı bir ralli, yüksek betalı hisselerde % 10 - 20 arasında bir ralli görebiliriz." dedi.

Kolanovic, Başkan Donald Trump'ın gelecek seneki seçimler öncesinde resesyondna kaçınmak isteyeceğini ve güçlü bir Borsa isteyeceğini ifade ederek "borsalar veya ekonomi konusunda olumsuz değilim çünkü ticaret savaşı kısa sürede bitebilir. Birçok piyasa da en kötü senaryoyu fiyatladı" yorumunu yaptı. 

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