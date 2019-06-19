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YKS tercih klavuzu ne zaman yayınlanacak?

YKS tercih klavuzu ne zaman yayınlanacak?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS tercih klavuzunun bu hafta içinde yayınlanacağını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yaptığı açıklamada, ''15-16 Haziran'da uygulanan, 2,5 milyondan fazla üniversite adayının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tercih klavuzu bu hafta içinde yayınlanacak.'' dedi.

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS'nin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını vurgulayarak, "YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bu hafta içerisinde yayınlayacağız. Değerlendirmeler tamamlandıktan sonra 18 Temmuz'da sınav sonuçlarını açıklayacağız. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihleri alıp yerleştirme sonuçlarını ağustos ayında açıklayacağız." bilgisini paylaştı.

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