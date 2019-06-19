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Yok böyle vicdansızlık! Caretta caretta tüfekle vurularak öldürüldü

Yok böyle vicdansızlık! Caretta caretta tüfekle vurularak öldürüldü

ANTALYA Belek sahilinde tüfekle vurulmuş, 30-40 yaşlarında olduğu tahmin edilen, bir caretta caretta türü kaplumbağa ölüsü bulundu.

Mayıs ayı itibariyle yumurta bırakmaya başlayan caretta carettalar’ın bu dönemi temmuz ayı sonlarına kadar devam edecek. Yumrtalarının korunması için bir yandan çalışmalar yürütülürken, diğer taraftan birçok yuva alanından acı haberler geliyor. Bu yıl Çıralı, Olimpos ve Mavikent sahillerinde yaklaşık 2.5 ayda toplam 9 yetişkin caretta ve yeşil deniz kaplumbağası ölüsü bulundu.

Vücundu saçma izleri belirlendi

Son olarak Belek bölgesinde Caretta Carettalar’ın yumurta bıraktıkları yuvaları işaretleyip, koruma altına alan ve yavruların denize ulaşmasına yardımcı olan Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) gönüllüleri, önceki gün sahilde yaralı bir caretta caretta kaplumbağası olduğu ihbarı aldı. Yapılan incelemede, vücudunda saçma izlerine rastlanan kaplumbağanın tüfekle vurulduğu belirlendi.

Bu yıl iki tane ölü caretta caretta bulundu

Bölgedeki bir otelin kumsalına çıkan caretta caretta’ya ulaşan gönüllüler, yaklaşık 15-20 dakika sonra öldüğünü belirledi. EKAD Başkanı Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canpolat, bu sezon bölgede yetişkin iki caretta caretta ölüsüyle karşılaştıklarını açıkladı. Birini denizde gördüklerini ve kıyıya vurmadığını belirten Canpolat, "Biri de kıyıya çıkmış. Bir otelin önünde yaralı caretta caretta ihbarı geldi. 30-40 yaşlarında, 70 santimetre kabuk uzunluğu vardı. Yaptığımız incelemede sağ ön omzunda derin olmak üzere, sol ön omzunda da saçma izleri vardı" dedi.

Denizde yaşam savaşı vermiş

Saçma izleri nedeniyle caretta caretta’nın tüfekle vurulduğunu saptadıklarını açıklayan Canpolat, "Bir balıkçının ağlarına, misinasına takıldı da, ağdan veya misinadan kurtarmak için mi vuruldu diye düşündük ama vücudunda ağ ya da misina izine rastlamadık. Çok tuhaf bir durum. Bir caretta neden silahla vurulur anlayamadık. Belki de kumsalda vuruldu onu da bilmiyoruz. Ancak vurulduktan sonra uzun süre denizde kalmış ve artık yüzemeyecek hale gelince de kıyıya çıkmış ve 15-20 dakika sonra da ölmüş" dedi.

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