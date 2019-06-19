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İSG sonuçları açıklandı TC ile İSG sonuç ÖSYM sorgulamaSI

İSG sonuçları açıklandı TC ile İSG sonuç ÖSYM sorgulamaSI

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında yetkinlik belgesi sahibi olmak isteyenlerin katılım gösterdiği sınav sonuçları açıklandı. İşte, İSG sonuçları ve puan hesaplama süreci hakkında detaylı bilgiler

İSG sonuçları ÖSYM tarafından bugün erişime açıldı.  Türkiye'nin bazı noktalarında gerçekleştirilen İSG sınavının sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirmesini tamamlamasının ardından Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yayımlandı. İşte, İSG sınav sonuçları ve detaylı bilgiler

İSG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 2019-İSG 1. Dönem sınav sonuçları, 19 Haziran Çarşamba günü saat 10.00 itibariyle ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. 

SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İSG PUANLARI NASIL HESAPLANIYOR: Değerlendirme, her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacaktır. Aşağıdaki formül kullanılarak adayların 100 üzerinden puanları hesaplanacaktır:

Testteki Toplam Geçerli Soru Sayısı, iptal edilen soru/sorular çıkarıldıktan sonra kalan soru sayısıdır.

İş Yeri Hekimliği sertifika alanı ile İş Güvenliği Uzmanlığı sertifika alanlarında sınava giren adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için 70 ve üzerinde; Diğer Sağlık Personeli sertifika alanında sınava giren adayların ise sınavda başarılı sayılabilmeleri için 60 ve üzerinde bir puan almaları gerekmektedir.

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