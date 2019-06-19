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Adidas'ı şoke eden karar ticari Mahkeme logo için ticari marka değil dedi

Adidas'ı şoke eden karar ticari Mahkeme logo için ticari marka değil dedi

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, Adidas'ın 3 çizgili logosunun ayırt edici özellik taşımadığı gerekçesiyle ticari marka olmadığına hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, Avrupa Birliği'nin (AB)en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Almanya merkezli spor giyim ve ayakkabı firması Adidas'ın logosu hakkındaki davayı karara bağladı.

Ticari marka olmadığına karar verdi

Mahkeme, herhangi bir yönde uygulanan üç paralel çizgiden oluşan Adidas logosunun ayırt edici bir özellik taşımadığı gerekçesiyle ticari marka olmadığına karar verdi.

Adidas, söz konusu logosunu 2014 yılında AB Fikri Mülkiyet Ofisi'ne ticari marka olarak kayıt ettirmişti. Belçikalı bir firma ise 2016 yılında söz konusu marka kararını iptal ettirmişti. Adidas, iptal kararına karşı hukuki süreç başlatmıştı.

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