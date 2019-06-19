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Hazine altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek

Hazine altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 ayda bir yüzde 1 kira ödemeli 8 ton 10 kg altın karşılığı Altına Dayalı Kira Sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildiğini duyurdu. Söz konusu ihraç, bakanlıkça bugün doğrudan satış yöntemi ile 21 Haziran 2019 valörlü, 18 Haziran 2021 itfa tarihli olarak, 6 ayda bir yüzde 1 kira ödemeli 8 ton 10 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı gerçekleştirildi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; ihraçla birlikte 2019 yılında kurumsal yatırımcılara toplam 32 ton 304 kilogram altın karşılığı Altına Dayalı Kira Sertifikası ve 1 ton 883 kilogram Altın Tahvili olmak üzere toplam 34 ton 187 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı borçlanma senedi ihraç edilmiş oldu. 

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