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Fatih Portakal tarihi programın moderatörlüğünü neden kabul etmediğin açıkladı!

Fatih Portakal tarihi programın moderatörlüğünü neden kabul etmediğin açıkladı!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım ortak yayınını yönetmesi için teklif götürüldüğü iddia edilen Gazeteci Fatih Portakal, programın moderatörlüğünü neden kabul etmediğini açıkladı.

Pazar gün Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldıırım’ın karşı karşıya geldiği programın moderatörlüğü için İsmail Küçükkaya’yla birlikte Fatih Portakal’ın adının da geçtiği öne sürülmüştü.

Türkiye’nin kilitlendiği programı sunması için Fatih Portakal’a teklif götürüldüğü ancak Portakal’ın bunu kabul etmediği iddia edilmişti.

Programın moderatörü İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu arasında program öncesi yapılan görüşme tartışılırken Fatih Portakal’dan da bir açıklama geldi. Portakal bu iddiayı doğrulayarak programın sunuculuğunu kabul neden etmediğini açıklayan şu twiti attı: 


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Portakal Ekrem İmamoğlu ve İsmail Küçükkaya'nın Marmara Otel'deki görüşmesine gösterine tepkilerle ilgili de şu twiti attı:

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