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İmamoğlu'ndan şaşırtan çıkış: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

İmamoğlu'ndan şaşırtan çıkış: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, "İstanbullu hemşehrilerime bir öneride bulunuyorum, mümkünse pazar günü akşamına kadar televizyonları izlemeyin. Niye biliyor musunuz? Ben de çıkmayacağım zaten televizyonlara. İzlemeye de gerek yok zaten dört-beş gün" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'ndeki Elazığ KarakoçanDernekler Federasyonu ziyaret ettikten sonra seçim otobüsü üzerinden halka hitap etti.

Sel felaketi için başsağlığı

Ağrı ve Trabzon'da sel felaketinden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileyen İmamoğlu, bu toplumun bir arada yaşama kültürünün çok güçlü olduğunu anlattı.

"Televizyonları izlemeyin"

Bu toplumun vicdanına çok güvendiğini belirten İmamoğlu, yeni bir siyasi dil ve anlayışla bu şehri ayrıştıran tavırları yok sayarak huzur getireceklerini söyledi. İmamoğlu, şöyle devam etti:

Birileri sağda-solda ağlayacak, bağıracak, çağıracak bana laf yetiştirecek. Yok yayındı, oydu, buydu diyecek. Gülün, geçin. Hatta ben İstanbullu hemşehrilerime, İstanbullulara bir öneride bulunuyorum, mümkünse pazar günü akşamına kadar televizyonları izlemeyin. Niye biliyor musunuz? Ben de çıkmayacağım zaten televizyonlara. İzlemeye de gerek yok zaten dört-beş gün. Şundan dolayı, çok kötü cümleler kuruyorlar, komik duruma düşenler var. Gülüyorum. Onun için sizlere tavsiyem kalan dört gün içerisine çalışalım. İnsanların desteğini talep edelim.

"Her şey çok güzel oldu zaten"

İmamoğlu, vatandaşlardan oy kullanmaları ve insanların sandığa gitmeleri için çalışmalarını isteyerek, "Bugünden itibaren söylüyorum ki her şey çok güzel oldu zaten. Oldu, oldu, oldu" ifadesini kullandı.

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