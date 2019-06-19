HABER /  POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'Sisi' benzetmesine bomba yanıt!

Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'Sisi' benzetmesine bomba yanıt!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Pazar günü Sisi’yi mi seçeceğiz, Binali Yıldırım’ı mı?" sözlerine yanıt veren CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, "Milletimiz ismimi çok iyi biliyor, çok da sevdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi için yaptığı 'Sisi' benzetmesini yanıtlayan İmamoğlu, "Benim adım Ekrem İmamoğlu. İstanbul’da aday olarak Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım ve Necdet Gökçınar var. Keşke Cumhurbaşkanı sahada olmasa da Türkiye’nin sorunlarıyla ilgilense. Milletimiz ismimi çok iyi biliyor, çok da sevdi" diye konuştu.

"Gizliyse neden anlattık? Neden Taksim'in göbeğinde yaptık?"

"Biz gizli görüşmeye yapacağız, 1 gün sonra bana soran gazetecilere anlattık bu görüşmeyi, gizliyse neden anlattık? Neden Taksim'in göbeğinde yaptık? Akıl tutulması herhalde, buradan mı medet umuyorlar? Şu an yaptıkları işin ne millete faydası var ne bize. Kaybetme psikolojisine bürünen siyasilerin şu an yaptıkları bu. Üzülerek takip ediyorum.

"Hiç tutarlı bir siyasi yol haritası değil"

En fazla 2-3 dakika, 3-5 cümle kurduk. 6 ayda o masayı zor kurduk, 6 ay daha bunu konuşacaklar sanırım. Hiç tutarlı bir siyasi yol haritası değil. Bu stratejilerini gözden geçirmeliler.

"Yıldırım'ı Saraçhane'ye davet edeceğim"

Bir otelin gizliliği esasları üzerinden çok büyük ayıp yapmışlardır. Benim dava açacağım bir durum değil. Mesleki ahlaka aykırı bir davranışta bulunduklarını düşünüyorum. Hala Binali Yıldırım'ın çaya davetini bekliyorum. Seçimden önce olmazsa, seçimden sonra ben kendisini Saraçhane'ye davet edeceğim."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
23 Haziran İstanbul seçim anketleri son durum ne 14 anket şirketinin sonuçları
Foto Galeri 23 Haziran İstanbul seçim anketleri son durum ne 14 anket şirketinin sonuçları Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Şanlıurfa Valiliği'nden 6 kişinin öldüğü İzol Aşireti kavgası ile ilgili açıklama
Şanlıurfa Valiliği'nden 6 kişinin öldüğü İzol Aşireti kavgası ile ilgili açıklama
2660 dolar maaşla çalışacak personel arıyorlar işte başvuru şartları
2660 dolar maaşla çalışacak personel arıyorlar işte başvuru şartları
Adidas'ı şoke eden karar ticari Mahkeme logo için ticari marka değil dedi
Adidas'ı şoke eden karar ticari Mahkeme logo için ticari marka değil dedi
Konya Şeker'den çiftçiye inanılmaz mazot avansı
Konya Şeker'den çiftçiye inanılmaz mazot avansı
Fatih Portakal tarihi programın moderatörlüğünü neden kabul etmediğin açıkladı!
Fatih Portakal tarihi programın moderatörlüğünü neden kabul etmediğin açıkladı!
Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken televizyon kararı! Bilinçli bir hamle mi?
Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken televizyon kararı! Bilinçli bir hamle mi?
ÖNCEKİ HABERLER
Hazine altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
Hazine altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
2019 AYT-TYT puan hesaplama 2019 taban puanlar
2019 AYT-TYT puan hesaplama 2019 taban puanlar
AÖL sınavı ne zaman 2019 Açık lise 3. dönem sınav tarihleri
AÖL sınavı ne zaman 2019 Açık lise 3. dönem sınav tarihleri
İmamoğlu'ndan şaşırtan çıkış: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım
İmamoğlu'ndan şaşırtan çıkış: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım
Türkiye'nin ilk üzüm hasadı Tarsus'ta yapıldı
Türkiye'nin ilk üzüm hasadı Tarsus'ta yapıldı
ÖSYM giriş DGS sınav giriş yerleri belli mi TC ile DGS sınav yeri bilgisi
ÖSYM giriş DGS sınav giriş yerleri belli mi TC ile DGS sınav yeri bilgisi
Real Madrid 48 milyon euroluk transferi Mendy'i tanıttı
Real Madrid 48 milyon euroluk transferi Mendy'i tanıttı
AÖF 3 ders sınavı başvuru 2019 nasıl yapılır TC ile AÖF başvurusu yapma
AÖF 3 ders sınavı başvuru 2019 nasıl yapılır TC ile AÖF başvurusu yapma
Yorumlar 22 yorum