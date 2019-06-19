Üç özel banka ortak ATM için anlaşmaya vardı

DenizBank, QNB Finansbank ve TEB ortak ATM platformu konusunda anlaşmaya vardı.

DenizBank, QNB Finansbank ve TEB güçlerini tek ATM platformunda birleştirdi. Buna göre ayda 3 kez ile sınırlı olmak üzere söz konusu bankaların müşterileri ATM'lerde ücretsiz işlem yapabilecekler. Anlaşma kapsamında her ay toplamda 3 defa para yatırıp çekilebilecek veya kredi kartı borcu ücretsiz ödenebilecek. Ayrıca üç bankanın müşterisi hesap bakiyesini, kredi kartı borcunun limitini herhangi bir adet sınırı olmadan sorgulayabilecek.