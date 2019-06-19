Dünyanın en küçük akıllı telefonu Palm tanıtıldı işte fiyatı

ABD’de satışa sunulan ve Palm adı verilen bu akıllı telefon, sadece kredi kartı büyüklüğünde. Peki bu akıllı telefonun fiyatı ne kadar?

Android işletim sisteminin son sürümüyle çalışan Palm adlı akıllı telefon 350 dolardan (yaklaşık 2.050 TL) satışa çıktı. Dünyanın en küçük telefonu ünvanının sahibi olan Palm, Google'ın uygulama mağazasındaki tüm Android uygulamaları da çalıştırabiliyor.

Ancak telefonun boyutlarının küçük olması, cihazın bataryasının da küçük olmasına neden olmuş. Gelen ilk yorumlara göre bu durum, telefonun sadece 4-5 saat kullanılabilmesine imkan veriyor.

Ayrıca ilk incelemelerde, telefonun Wi-Fi ve LTE özellikleri açısından da sınıfta kaldığı belirtiliyor.