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Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür için 19 milyon euro

Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür için 19 milyon euro

Ligue 1'nin köklü temsilcisi Monaco, Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna katmak için tüm imkanlarını zorluyor. Fransız ekibinin yöneticileri, futbol otoriteleri tarafından geleceğin en önemli yıldız adayları arasında gösterilen genç yetenek için Trabzonspor ile masaya oturdu.

Monaco idarecileri, 19 yaşındaki Abdülkadir Ömür için 16 milyon euro bonservis ücretinin yanı sıra üç milyon euro bonus ve oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 15 pay önerdi.

Gelecek sezon zirve yarışı vermek isteyen Trabzonspor cephesiyse teklife olumlu yaklaşmadı.

Ahmet Ağaoğlu yönetimi, hem kadroyu korumanın hem de güçlendirmenin planlarını yaparken, Monaco'nun ilerleyen günlerde Abdülkadir Ömür için daha cazip bir teklif getirmesi bekleniyor.

Abdülkadir Ömür, geride kalan sezon 32 resmi karşılaşmada bordo-mavili formayı giyerken, 5 gol ve 9 asistlik performans göstermişti.

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