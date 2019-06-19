Zonguldak’ta dere taştı; evlerde mahsur kalanlar kurtarıldı, çalışmalar devam ediyor

ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesine bağlı Sarıkadı köyünde, etkili olan yağmurun ardından taşan dere nedeniyle birçok evi su bastı. Evlerde mahsur kalan 12 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çalışmalar devam ediyor.

İlçeye bağlı bazı köylerde sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Sarıkadı köyünden geçen dere, yağmurun ardından taştı. Derenin etrafından birçok ev sular altında kaldı. Sular nedeniyle 12 kişi evlerinde mahsur kaldı.

Köylüler, jandarma ve Alaplı Belediyesi’ni arayarak yardım istedi. Kısa sürede köye ulaşan itfaiye ekipleri, mahsur kalanları merdiven ve halatlarla kurtardı. İtifaye ekiplerinden alınan bilgiye göre mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Can kaybı yok, hayvanlar telef oldu

Sarıkadı köyündeki sel nedeniyle evlerin yanı sıra köydeki ilkokul da sular altında kaldı. Eğitim ve öğretimin olmamasının olası bir faciayı önlediği belirtildi. Alaplı Kaymakam Vekili Emirhan Arıkan ve AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör de köye giderek incelemelerde bulundu. AFAD Müdürü Güngör, köyde ekiplerin gerekli önlemleri aldığını ve köylülerin güvenli bölgeye taşındığını söyledi. Sel nedeniyle birçok büyükbaş ve küçükbaş hayvan da sulara kapılarak telef oldu.

İtfaiye Müdürü: 15 kişi kurtarıldı

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, dere taştığı ihbarının ardından jandarmayla birlikte kısa sürede köye ulaştıklarını anlatarak, "Sarıkadı köyünden gelen ihbar üzerine olay yerine geldik. Burada bulunan dere taşmış vaziyetteydi. Dere yatağına yakın 5 evde çocuklar, yaşlı birçok vatandaşımız mahsur kalmıştı. Vatandaşlarımız ve jandarmanın desteğiyle 15 kişiyi kurtardık ve güvenli yerlere tahliye ettik. Sağlık sorunları yok" dedi.