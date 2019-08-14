UEFA'dan Sabri Çelik'e görev

UEFA Gözlemcisi Sabri Çelik, Rusya'nın Spartak Moskova ile İsviçre'nin Thun takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında hakem gözlemcisi olarak görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Spartak Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 19.45'te başlayacak.
Spartak Moskova, deplasmanda yapılan ilk maçı 3-2 kazanmıştı.
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