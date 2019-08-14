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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Steven Nzonzi çalımı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Steven Nzonzi çalımı

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Roma'nın ön liberosu Steven Nzonzi'nin kiralanması konusunda İtalyan kulübüyle sıkıştı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Galatasaray'da ön libero transferi için gündeme gelen son isim Roma forması giyen Steven Nzonzi oldu. İtalyan kulübüyle görüşen Galatasaray'ın yıllık ücret konusunda yaptığı anlaşma belli oldu.

Kiralama teklifi kabul edildi
Roma, 30 yaşındaki Nzonzi'yi bu sezon kadroda düşünmüyor. İtalyanlar bu nedenle Galatasaray'dan gelen kiralama teklifini kabul etti. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen Nzonzi, Fenerbahçe'nin teklifini elinin tersiyle iterek sarı-kırmızılı takımda forma giymeye yakın.

2.5 milyon eurosunu Galatasaray ödeyecek
Galatasaray'ın Nzonzi transferi gerçekleşirse oyuncunun 4 milyon avroluk yıllık ücreti konusunda yapılacak paylaşım belli oldu. Nzonzi'nin kiralık anlaşması tamamlanırsa yıllık ücretin 2.5 milyon eurosunu Galatasaray, 1.5 milyon eurosunu ise Roma verecek.



Steven Nzonzi'nin kariyeri
Kariyerine Amiens takımında başlayan Steven Nzonzi, Blackburn, Stoke City, Sevilla ve Roma takımlarında oynadı. Roma2nın geçen sezon 26,6 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Fransız orta saha oyuncusunun 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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