HABER /  YEREL

Kars'ın Kağızman ilçesinde PKK'ya bir darbe! Hepsi öldürüldü

Kars'ın Kağızman ilçesinde PKK'ya bir darbe! Hepsi öldürüldü

Kars'ın Kağızman ilçesi Madur kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Kars'ın Kağızman ilçesi Madur kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, Kars'ın Kağızman ilçesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars-Kağızman ilçesi Madur kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Monaco Ben Yedder'i transfer etti Falcao Galatasaray'a geliyor
Monaco Ben Yedder'i transfer etti Falcao Galatasaray'a geliyor
Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu
Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu
Sürat teknesiyle bir kadını ezmişti! Gökhan Arsoy ilk kez konuştu
Sürat teknesiyle bir kadını ezmişti! Gökhan Arsoy ilk kez konuştu
Bakan Pakdemirli önemli gelişmeyi duyurdu! Yeni Hasankeyf'in inşasında sona gelindi
Bakan Pakdemirli önemli gelişmeyi duyurdu! Yeni Hasankeyf'in inşasında sona gelindi
Liverpool Chelsea UEFA Süper Kupa maçı hangi kanalda saat kaçta
Liverpool Chelsea UEFA Süper Kupa maçı hangi kanalda saat kaçta
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 81 il örgütüne uyarı! Dini konulara girmeyin orduyu eleştirmeyin
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 81 il örgütüne uyarı! Dini konulara girmeyin orduyu eleştirmeyin
ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da kardeşleri gibi o da intihar etti! Acı son
Samsun'da kardeşleri gibi o da intihar etti! Acı son
'MİT personeliyim' diyerek dolandıran kişiye 30 yıl hapis
'MİT personeliyim' diyerek dolandıran kişiye 30 yıl hapis
Bursaspor'un milli savunmacısı Ertuğrul Ersoy'a Metz talip oldu
Bursaspor'un milli savunmacısı Ertuğrul Ersoy'a Metz talip oldu
Bayburt'a tatilciler akın etti, kent doldu taştı
Bayburt'a tatilciler akın etti, kent doldu taştı
Komşu da yanıyor! Orman yangınları sonrası olağanüstü hal ilan edildi
Komşu da yanıyor! Orman yangınları sonrası olağanüstü hal ilan edildi
Uyum haftası ne zaman MEB takvimi 2019-2020 eğitim yılı
Uyum haftası ne zaman MEB takvimi 2019-2020 eğitim yılı
Yorumlar