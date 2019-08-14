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Komşu da yanıyor! Orman yangınları sonrası olağanüstü hal ilan edildi

Komşu da yanıyor! Orman yangınları sonrası olağanüstü hal ilan edildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyindeki Evia adasında çıkan orman yangını nedeniyle bölgede olağanüstü hal ilan edildi. İtalya, 2 yangın söndürme uçağını Yunanistan'a gönderdi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyindeki Evia adasında çıkan orman yangınına Avrupa'dan destek geldi. İtalya Sivil Savunma Kurumu, resmi web sitesinden yaptığı açıklamada, 2 adet Canadair CL-415 yangın söndürme uçağını adaya sevk ettiğini duyurdu.

Olağanüstü hal ilan edildi

Orman yangınının rüzgar ve yüksek hava sıcaklıkları sebebiyle hızla yayılması sonucu, bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, yerel medyaya yaptığı açıklamada, 'Büyük, insanüstü bir çaba sayesinde durum daha iyi gözüküyor. Bu zor bir yangın ve insan hayatını tehlikeye sokacak bir durum yok. Önemli olan da bu' dedi.

Yetkililer, 4 kasabanın ve yüzlerce kişinin bölgeden tahliye edildiğini duyurdu.

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