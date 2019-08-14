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Fatih Terim sosyal medyadan veda etti: İyi şanslar evlat

Fatih Terim sosyal medyadan veda etti: İyi şanslar evlat

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Monaco'ya transfer olan Henry Onyekuru'ya, "İyi şanslar evlat" diyerek veda etti.

Geçtiğimiz sezon başında Everton'dan kiralık olarak kadroaya katılan elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nijeryalı oyuncu Henry Onyekuru, Fransa Ligi ekiplerinden Monaco'ya transfer oldu.

"İyi şanslar evlat, senin için en iyisini diliyorum"
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim de sosyal medyadan genç oyuncuya yeni takımında şans diledi. Terim yaptığı paylaşıma, "İyi şanslar evlat, senin için en iyisini diliyorum." yazdı.

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