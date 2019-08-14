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Türkiye'nin şifalı suları bir "tık" uzaklıkta tüm bilgiler internet sitesinde

Türkiye'nin şifalı suları bir "tık" uzaklıkta tüm bilgiler internet sitesinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların "www.kaplica.saglik.gov.tr" internet adresinden Türkiye genelindeki tüm kaplıcalar ve buralardaki termal suların hangi rahatsızlıklara iyi geldiği konusunda bilgi sahibi olabileceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin tıbbi açıdan faydalı termal sularıyla Avrupa'da ve dünyada öne çıktığını vurguladı.

Sağlık turizmi açısından da önemli bir avantaj olan kaplıcalara hem vatandaşların hem de yabancı konukların talebinin giderek arttığına işaret eden Koca, termal suların doğal tedavi edici özelliklerinin yanı sıra modern yaşamın akışından uzaklaşmak için tercih edildiğini kaydetti.

En çok tesise sahip üç il Ankara, Bursa ve Afyon

"Türkiye genelinde 40 ilimizde 264 kaplıca, 3 ilimizde 8 talassoterapi (deniz suyu), 5 ilimizde ise 8 peloid (çamur) tesisi Bakanlığımızın izniyle hizmet veriyor. En çok tesise sahip üç ilimiz sırasıyla Ankara, Bursa ve Afyon." ifadelerini kullanan Koca, cumhuriyetin ilk yıllarından beri özel önem atfedilen kaplıcaların şifalı özelliklerinin belirlenmesi ve kaplıca tesislerinin işletilmesine yönelik ilk kanunun 1930'da çıkarıldığını belirtti.

Kaplıcalarla ilgili tüm bilgiler internet sitesinde toplandı 

Bakan Koca, bilimsel gelişmelere paralel düzenlemelerle kaplıca tesislerinin çağdaş standartları karşılamasının sağlandığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Bugün de kaplıca tesislerinin sağlık standartları Bakanlığımızın Tıbbi Değerlendirme Kurulu tarafından inceleniyor ve şifalı özellikleri belirleniyor. Tesis izni Bakanlığımız tarafından verilen ve işletmesi sürekli denetlenen kaplıcalar, aynı zamanda elektronik ortamda takip ediliyor ve veriler güncelleniyor.

Vatandaşlarımız 'www.kaplica.saglik.gov.tr' adresinden ülke genelindeki tüm kaplıcaları öğrenebilir ve gidecekleri kaplıcaları seçebilir. Uygulama sayesinde harita üzerinde seçilen tesisteki termal suyun sıcaklığı, niteliği, hangi rahatsızlıklara iyi geldiği, tedavi birimleri ve işletmeci bilgisi öğrenilebilir." 

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