Liverpool Chelsea UEFA Süper Kupa maçı hangi kanalda saat kaçta

UEFA Süper Kupa, iki İngiliz kulübü Liverpool ile Chelsea arasında 14 Ağustos'ta Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma ile sahibini bulacak.

İstanbul böylece 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2009 UEFA Kupası'nın ardından UEFA'nın kulüpler düzeyindeki üçüncü kupasına da ev sahipliği yapmış olacak. 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Final müsabakası da 30 Mayıs 2020 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile 2018-2019 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea'nin karşı karşıya geleceği müsabaka 22.00'de başlayacak. Saat 22:00'da başlayacak olan maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.

Kadın hakem düdük çalacak

İstanbul'daki mücadele Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Ortadoğu ve Okyanusya'nın tamamında yer alan 215 ülkede naklen ekranlara gelecek. UEFA Süper Kupa karşılaşmasını Fransız hakem Stephanie Frappart yönetecek. İlk kez UEFA'nın erkekler kategorisindeki üst düzey bir karşılaşmasında kadın hakem düdük çalacak.

Liverpool-Chelsea karşılaşması öncesi futbolcular İstanbul'da antrenmanlarının bir bölümünde ampute genç sporcularla çalışma yaptı. Çalışmalara son yılların gözde futbolcusu Mohammed Salah da katıldı.



Dördüncü hakem Cüneyt Çakır

Frappart'ın yardımcılıklarını vatandaşı Manuela Nicolosi ve İrlanda Cumhuriyeti'nden Michelle O'Neal yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır olacak.

Ampute Genç Milli Futbol Takımı oyuncuları, Liverpool ve Chelsea antrenmanlarını takip etti. Milli oyuncular, özellikle Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah'a büyük ilgi gösterdi ve kendisiyle bol bol fotoğraf çektirdi.



VAR hakemleri

Fransa'dan Clement Turpin'in VAR Hakemi olarak görev alacağı müsabakada, Video Yardımcı Hakem Asistanları (AVAR) ise yine aynı ülkeden François Letexier, Almanya'dan Mark Borsch ve İtalya'dan Massimiliano Irrati olacak.

Süper Kupa müsabakasını yönetecek olan hakem dörtlüsü: Michelle O'Neill, Stephanie Frappart, Cüneyt Çakır ve Manuela Nicolosi.



Güvenlik önlemleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Süper Kupa müsabakasının güvenliği için özel önlemler aldı. Kentin tamamında 15 bin polis görev yapacak. Bunların 8 bin 500'ünün, stadyum çevresindeki emniyeti korumak için görev yapacağı bildirildi. Yaklaşık 38 bin seyirci kapasiteli Vodafone Park'taki müsabaka için FC Liverpool kulübünün 8 bin 500, Londra ekibi FC Chelsea'nin ise 5 bin bilet talebinde bulunduğu açıklandı.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp ve Muhammed Salah, ampute genç millilerimiz ile sohbet edip formalarını imzaladı.



Muhtemel 11'ler & sakat-cezalı oyuncular

Liverpool'da Norwich karşısında sakatlanan kaleci Alisson ve hastalığı bulunan Dejan Lovren bu maçta görev alamayacak isimler. Nathaniel Clyne'ın uzun süreli sakatlığı da devam ediyor.

Chelsea'de Callum Hudson-Odoi ve Ruben Loftus-Cheek uzun süreli sakatlıkları sebebiyle formalarından uzak kalacak. N'Golo Kante ve Antonio Rüdiger'in durumları ise belirsizliğini koruyor.

Liverpool'un muhtemel 11'i: Adrian, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Keita, Mane, Salah, Firmino

Chelsea'nin muhtemel 11'i: Kepa, Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson, Jorginho, Kovacic, Pulisic, Barkley, Pedro, Giroud