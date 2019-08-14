Liverpoollu taraftarlar maç öncesi İstanbul’da doyasıya eğlendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Liverpoollu taraftarlar maç öncesi İstanbul’da doyasıya eğlendi

UEFA Süper Kupa maçında takımlarını desteklemek için İstanbul’a gelen çok sayıda Liverpool taraftarı, Taksim’de bir araya gelerek gece boyu takımları lehinde şarkılar söyleyip eğlendi.

Liverpoollu taraftarlar maç öncesi İstanbul’da doyasıya eğlendi - Sayfa 1

UEFA Süper Kupa müsabakası kapsamında Liverpool ve Chelsea yarın Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Büyük final öncesi takımlarını destekleme için İstanbul’a gelen Liverpool taraftarları, Taksim’de düzenlenen organizasyonda buluştu. 

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Liverpoollu taraftarlar maç öncesi İstanbul’da doyasıya eğlendi - Sayfa 2

Liverpool resmi Türkiye Taraftar Grubu’nca düzenlenen etkinlikte yüzlerce taraftar bir araya geldi. Taksim’deki organizasyonda şarkıcı Jamie Webster, sahneye çıkarak takım şarkıları söyledi. 

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Liverpoollu taraftarlar maç öncesi İstanbul’da doyasıya eğlendi - Sayfa 3

İşte çılgın geceden kareler...

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Liverpoollu taraftarlar maç öncesi İstanbul’da doyasıya eğlendi - Sayfa 4
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