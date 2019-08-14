Sürat teknesiyle bir kadını ezmişti! Gökhan Arsoy ilk kez konuştu

BODRUM'da Kıyıdan yaklaşık 15 metre açıkta yüzerken 8 metrelik bir sürat teknesinin üzerinden geçmesiyle 72 yaşındaki Gülseren Ayvazoğlu feci şekilde yaralanmıştı. Sürat teknesini kullanan kişinin, Yeşilçam'ın yıldız ismi Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy olay hakkında ilk kez konuştu.

Bitez Adaboğazı mevkii Akvaryum koyunda geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, kıyıdan yaklaşık 15 metre açıkta yüzerken 8 metrelik bir sürat teknesinin üzerinden geçmesiyle feci şekilde yaralanan 72 yaşındaki Gülseren Ayvazoğlu, olay yerine gelen Bodrum Deniz Kurtarma Derneğine ait “Yaşam” ambulans teknesi ile hastaneye yetiştirildi.

Göksel Arsoy’un oğlu çıktı

Tekneyi kullanan kişinin Yeşilçam’ın yıldızı Göksel Arsoy’un kendisi gibi oyunculuk yapmış oğlu Gökhan Arsoy olduğu iddia edildi. Kaza sonrasında tekneyi kullanan kişinin hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştığı ileri sürüldü.

Adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

İlçede özel bir hastanede geçirdiği ameliyat sonrası hayati tehlikeyi atlatan Ayvazoğlu’nun ayaklarını tekrar kullanıp kullanamayacağı önümüzdeki süreçte belli olacak. Gözaltına alınan Gökhan Arsoy ise, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.





İlk kez konuştu

Gökhan Arsoy, yaşanan kaza hakkında şunları söyledi; "Cumartesi günü eşim Taylan Kümeli ile her gün gittiğimiz yoldan giderken, bir hanımefendi kendi teknesinden 30 metre açıkta sırtüstü yatıyormuş. Biz de görmedik ayaklarına çarpmışız hanımefendinin. Farkında bile değiliz. Sonra eşimle kıyıya geldik. Ardından sahil güvenlik aradı ve bizi çağırdılar. Olayın ne olduğunu orada öğrendik."





''Kendisini ziyaret ettik''

"Çok üzgünüz, yanında olacağız" sözlerini sürdüren Arsoy, "Ayaklarına kazayla çarptığım hanımefendinin operasyon geçirdiğini öğrendik. Şu anda durumu çok iyi. Üç gün sonra taburcu olacak. Kendisini ziyaret ettik. Her zaman yanında olacağımızı kendisine illettik. Yaşanan bu kazadan dolayı çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.