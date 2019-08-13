Sürat teknesinin çarptığı kadın ağır yaralandı! Ünlü oyuncunun oğlu Gökhan Arsoy gözaltına alındı

''Ayakları neredeyse kopmak üzereydi'': Arkadaşımızın yaralandığını görünce hemen 112 Acil Yardım hattından yardım istedik ve kısa bir süre sonra ambulans tekne ile 112 Acil Sağlık ekipleri yetişti. Onlar ilk müdahaleyi yaparken Sahil Güvenlik ekibi geldi. Onlar zamanında gelmeselerdi belki kan kaybından kaybederdik arkadaşımızı. Çok ağır ameliyat geçirdi, ayakları neredeyse kopmak üzereydi, 4 ay boyunca ayaklarının üzerine basamayacak ve sonrasında tekrar yürüyüp yürüyemeyeceğini bilemiyoruz. Ben tekrar, arkadaşımıza çarpıp kaçan şahsı yakalayan Sahil Güvenlik ekibine ve özellikle vaktinde müdahale edip hastaneye yetiştiren deniz kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekibine teşekkür ediyorum. ”