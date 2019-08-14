HABER /  GALATASARAY

Monaco Ben Yedder'i transfer etti Falcao Galatasaray'a geliyor

İnternet Haber
Monaco Ben Yedder'i transfer etti Falcao Galatasaray'a geliyor

Fransa ekibi Monaco, Sevilla'dan Fransız golcü futbolcu Wissam Ben Yedder'i transfer ederken Falcao'nun Galatasaray'a gelmesinin önünde bir engel kalmadı.

Falcao transferi için Monaco'nun forvet transferi yapmasını bekleyen Galatasaray, muradına erdi.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, İspanya'nın Sevilla takımından golcü oyuncu Wissam Ben Yedder'i kadrosuna kattı. Böylelikle Falcao'nun Galatasaray'a transfer olmasındaki en büyük engel ortadan kalktı. Galatasaray, anlaşmaya vardığı Falcao'yu birkaç gün içinde İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Fransız kulübünün oyuncunun transferini resmen açıklamasının ardından Falcao ile de yolların ayrılması bekleniyor.

40 milyon avro
Monaco Kulübü, 29 yaşındaki forvet Ben Yedder ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Fransa basınında yer alan haberlerde, Monaco'nun bu transfer için Sevilla'ya 40 milyon avro ödediği öne sürüldü.

54 maçta 30 gol
Ben Yedder, 2016'da transfer olduğu Sevilla'da geçen sezon 54 maça çıktı ve 30 gol attı.

"Falcao artık Galatasaray'da''
ESPN'in Güney Amerika edisyonunun sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda Falcao'nun Galatasaray'a transferinin kesinleştiği yazılırken, "Falcao artık Galatasaray'da. Transfer kesinleşti." ifadelerine yer verilmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Pakdemirli önemli gelişmeyi duyurdu! Yeni Hasankeyf'in inşasında sona gelindi
Bakan Pakdemirli önemli gelişmeyi duyurdu! Yeni Hasankeyf'in inşasında sona gelindi
Liverpool Chelsea UEFA Süper Kupa maçı hangi kanalda saat kaçta
Liverpool Chelsea UEFA Süper Kupa maçı hangi kanalda saat kaçta
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 81 il örgütüne uyarı! Dini konulara girmeyin orduyu eleştirmeyin
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 81 il örgütüne uyarı! Dini konulara girmeyin orduyu eleştirmeyin
ABD'nin 3 bantlı güvenlikli bölge planı sızdı Türk askerine biçilen rol olay oldu
ABD'nin 3 bantlı güvenlikli bölge planı sızdı Türk askerine biçilen rol olay oldu
Demirtaş Babacan'ın kuracağı yeni partiden ümitli değil! Adresi olmayacak
Demirtaş Babacan'ın kuracağı yeni partiden ümitli değil! Adresi olmayacak
Kulislerde konuşulan bomba iddia! Galatasaray'da yönetim baskın seçime gidecek
Kulislerde konuşulan bomba iddia! Galatasaray'da yönetim baskın seçime gidecek
ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Varank paylaştı marka başvurusu 61 bini aştı
Mustafa Varank paylaştı marka başvurusu 61 bini aştı
Süper Lig'e Fenerbahçe damgası
Süper Lig'e Fenerbahçe damgası
Trabzonspor 1467 gün sonra taraftarı önünde Avrupa maçına çıkıyor
Trabzonspor 1467 gün sonra taraftarı önünde Avrupa maçına çıkıyor
Türkiye'nin şifalı suları bir "tık" uzaklıkta tüm bilgiler internet sitesinde
Türkiye'nin şifalı suları bir "tık" uzaklıkta tüm bilgiler internet sitesinde
Muhammed Salah'tan Türkçe mesaj
Muhammed Salah'tan Türkçe mesaj
Boşalttığı otelinin borçlarını da ödememiş Emre Altuğ'a icra şoku
Boşalttığı otelinin borçlarını da ödememiş Emre Altuğ'a icra şoku
Yorumlar