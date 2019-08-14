Monaco Ben Yedder'i transfer etti Falcao Galatasaray'a geliyor

Fransa ekibi Monaco, Sevilla'dan Fransız golcü futbolcu Wissam Ben Yedder'i transfer ederken Falcao'nun Galatasaray'a gelmesinin önünde bir engel kalmadı.

Falcao transferi için Monaco'nun forvet transferi yapmasını bekleyen Galatasaray, muradına erdi.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, İspanya'nın Sevilla takımından golcü oyuncu Wissam Ben Yedder'i kadrosuna kattı. Böylelikle Falcao'nun Galatasaray'a transfer olmasındaki en büyük engel ortadan kalktı. Galatasaray, anlaşmaya vardığı Falcao'yu birkaç gün içinde İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Fransız kulübünün oyuncunun transferini resmen açıklamasının ardından Falcao ile de yolların ayrılması bekleniyor.

40 milyon avro

Monaco Kulübü, 29 yaşındaki forvet Ben Yedder ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Fransa basınında yer alan haberlerde, Monaco'nun bu transfer için Sevilla'ya 40 milyon avro ödediği öne sürüldü.

54 maçta 30 gol

Ben Yedder, 2016'da transfer olduğu Sevilla'da geçen sezon 54 maça çıktı ve 30 gol attı.

"Falcao artık Galatasaray'da''

ESPN'in Güney Amerika edisyonunun sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda Falcao'nun Galatasaray'a transferinin kesinleştiği yazılırken, "Falcao artık Galatasaray'da. Transfer kesinleşti." ifadelerine yer verilmişti.