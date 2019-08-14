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Bursaspor Basketbol, Olaseni'yi transfer etti

Demirören Haber Ajansı
Bursaspor Basketbol, Olaseni'yi transfer etti

Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Bursaspor Basketbol, Gabriel Olaseni'yi kadrosuna kattı. Diğer taraftan, yeşil-beyazlı ekipte 3 sezon forma giyen Karlo Vragovic ise CSM Steaua Bükreş ile anlaşma sağladı.

Bursaspor Basketbol, Büyük Britanyalı milli oyuncu Gabriel Olaseni ile 1 yıllık anlaşma sağladı. 27 yaşında ve 2.08 metre uzunluğundaki Abodunrin Gabriel Olaseni geçen sezon Almanya Bundesliga ekibi S.Oliver Würzburg takımında forma giydi.

Öte yandan, son 3 sezondur Bursaspor Basketbol formasını terleten ve yeşil-beyazlı ekibin Basketbol Süper Ligi'ne çıkmasında doğrudan katkısı bulunan Karlo Vragovic, Rumen kulübü CSM Steaua Bükreş ile anlaşma sağladı. Hırvat oyuncu, Bursaspor Basketbol'da forma giydiği dönemde başarılı bir performans sergilerken, geçen sezonu 12.94’lük sayı ortalamasıyla tamamlamıştı.

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